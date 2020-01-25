إلا مصر والجزائر والإمارات!

سليمان جودة

ليبيا باعتبارها مساحة إلى جوارنا على الخريطة، كان من الممكن ألا تمثل أهمية للعالم من حولنا، لولا عناصر ثلاثة فاعلة فيها هى التى أعطتها أهمية، وهى التى حركت العالم نفسه فى اتجاه تنظيم مؤتمر حولها فى العاصمة الألمانية برلين!.. فما هذه العناصر الثلاثة؟!.. ولماذا تحرك العالم فى هذا التوقيت بالذات، ولم يتحرك منذ سقط نظام حكم القذافى قبل ٩ سنوات؟!. العناصر الثلاثة هى واحد يخرج من شواطئها، وآخر من باطن أرضها، وثالث يتحصن فى عاصمتها طرابلس.. ولا يوجد عنصر رابع!.

أما الذى على شواطئها فليس إلا الهجرات غير الشرعية، التى صارت وجعًا فى أوروبا على مدى سنوات ماضية، فلا يكاد يوم يخلو من ضبط مركب جديد فى عمق البحر المتوسط، متجهًا نحو الشاطئ الأوروبى شمال البحر، بخلاف مراكب أخرى يسوء حظها وتتحول إلى غذاء للأسماك.. وقد كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هى أكثر زعماء أوروبا الذين استقبلت بلادهم المهاجرين من هذا النوع، وهذا ربما يفسر مبادرتها إلى الدعوة للمؤتمر فى عاصمة بلادها!.

وليس العنصر الثانى إلا كميات النفط والغاز التى تنتجها ليبيا فى كل صباح، وقد كان لافتًا أن المؤتمر الذى قرر تطبيق حظر السلاح عليها، ووقف تقديم دعم عسكرى للأطراف المتصارعة فيها، وتشكيل لجنة من ٥ ضباط فى الجيش الوطنى، و٥ آخرين من حكومة السراج، لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.. هذا المؤتمر نفسه هو الذى دعا إلى أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هى الجهة المعنية ببيع البترول الليبى.. لقد أقلقهم أن يهتز الإنتاج اليومى منه بأكثر مما هو حاصل، وقد أرادوا أن يطمئنوا على دوام استخراجه، ثم على الجهة تحديدًا التى ستتولى عملية البيع!.

والثالث هو حكومة السراج نفسها فى مقرها فى العاصمة.. فالمجتمع الدولى الذى جاء بها على أساس اتفاق الصخيرات فى المغرب عام ٢٠١٥ لا يزال يواصل اعترافه بها، ولا يزال يسميها حكومة الوفاق الوطنى، دون أن يسأل نفسه عن الكيفية التى يمكن بها أن تحمل حكومة هذا الاسم، ثم لا تستطيع التواجد إلا فى العاصمة، ولا تستطيع أن تكون محل وفاق بين الليبيين فى أقاليم البلد الثلاثة!.

فهى حكومة لم تكن فى بداية تشكيلها موضع اعتراض كبير، وكان الأمل أن تكون حكومة وفاق فعلًا، لا اسمًا، ولكن هذا الأمل تبدد عندما راحت تحمى ميليشيات فى طرابلس وتحتمى بها!.

أما لماذا ليبيا الآن؟!.. فلأن الكلام الدائر منذ فترة عن كميات الغاز والنفط فى شرق المتوسط بالأرقام مرة، وبالحديث المرسل مرة ثانية، قد أسال لعاب الطامعين فى هذه الثروة، أو فى جزء منها فى أقل القليل.. والدول التى جلست على المائدة فى مؤتمر برلين كانت كلها طامعة!.. إلا مصر والجزائر والإمارات!.

المصري اليوم