سليمان جودة

الشكر واجب لأم كلثوم نجيب محفوظ على أنها أتاحت أمام القارئ قصصًا لأبيها فى كتاب جديد، صدر عن دار الساقى فى لندن تحت هذا العنوان: همس النجوم!.

الكتاب يضم ١٨ قصة لم تضمها طبعات أعمال أديب نوبل السابقة، وقد تمنيت لو أن هذه المجموعة الممتعة قد رأت النور من خلال دار نشر مصرية فى القاهرة، ولا أعرف ماذا منع صدورها هنا كما صدرت بقية أعماله الخالدة من قبل، ولكن ما أعرفه أن صدورها فى العاصمة البريطانية يجعل سعرها فوق طاقة الغالبية من المصريين الذين يهمهم قراءة كل كلمة لمحفوظ!.

وفى الكتاب قصة وحيدة لم تُنشر من قبل.. أما عنوانها فهو: نبقة فى الحصن القديم!.

وكانت ابنة نجيب محفوظ قد أهدت زميلنا الأستاذ محمد شعير صندوقًا يجمع بعض أوراق أبيها، وكانت قصص الكتاب من بين هذه الأوراق!.

وكالعادة، فالقصص جميعها تجرى أحداثها فى الحارة التى عاش أديب نوبل يكتب عنها ومنها، فليست فى الكتاب قصة واحدة إلا وشيخ الحارة واحد من بين أبطالها، ومعه إمام الزاوية، وخفير الدرك، وغيرهم من النماذج البشرية التى بعث فيها نجيب محفوظ الحياة!.

أما ملعب الأحداث كلها فيبدأ من الميدان الذى يقود إلى الحارة، مرورًا بالسبيل، ومنه إلى القبو، حيث يعيش الذين لا مأوى لهم، ثم إلى الحصن الذى يرتفع عن القبو.. وفى الحصن تسكن العفاريت التى سوف تكون لها قصة مثيرة مع نبقة!.

وفى هذا الملعب الضيق والفسيح معًا، سوف يحيا المجاذيب، والفتوات، وأولياء الله، والمساكين، والذين هم على باب الله!.

قال يصف نبقة: نبقة هو الابن الأخير لآدم السقاء، أنجبه بعد وفاة تسعة فى الوباء الكبير. ونذره لخدمة الزاوية إذا حفظه الله له، ووفّى بنذره فسلّمه لإمام الزاوية عندما بلغ السابعة، وقال لأصحابه «خدمة بيوت الله أشرف خدمة، وبين الصلوات والأدعية والدروس يتشرب قلبه النور والبركة!».

وقد عاش نبقة مع إمام الزاوية إلى أن بلغ العاشرة، وكان دائم السؤال عن الباب الذى يصل من القبو إلى الحصن، وجاء عليه يوم استأذن لزيارة قبر أبويه، فغاب ثلاثة أيام، وفى اليوم الرابع عاد من ناحية الحصن، وقد اكتسب قدرة أسطورية يستطيع بها أن يرى حوله ما لا يراه الآخرون.. فكأن الحصن الذى كان يسأل عن الباب إليه، هو العلم الذى يضىء الطريق!.

دنيا نجيب محفوظ هى عالم ساحر حقًا، ولا ينافس سحر الأجواء فيه إلا سحر الكلمات، وعندما نشر الكتاب نماذج من بعض القصص بخط يد محفوظ المنمنم الدقيق، فإن ذلك قد جعل السحر مضروبًا فى ثلاثة!.

المصري اليوم