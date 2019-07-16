إيناس.. وليلى!

سليمان جودة

يأبى منتدى أصيلة الثقافى الدولى فى كل موسم من مواسمه إلا أن يكون للفن المصرى فيه نصيب، ربما لأنه منتدى يتطلع إلى الثقافة بمفهومها الشامل الذى يتسع للكتاب، والقصيدة الشعرية، والأغنية، والمسرحية، والفيلم، والجدارية، واللوحة، والتمثال، وعرض الأزياء، والموسيقى، وكل ما يرقى بالحس لدى الإنسان!

وفى موسم هذا العام، كانت المخرجة الشجاعة إيناس الدغيدى حاضرة، ومعها كانت الفنانة الجميلة ليلى علوى، ومعهما كانت المذيعة المشاغبة بوسى شلبى!

وفى موسم سابق كانت الفنانة إلهام شاهين قد ذهبت تتألق هناك، وفى موسم أسبق كانت نبيلة عبيد قد حضرت، وكان جمهورها المغربى المحب للفن المصرى، والمتابع لكل أعماله قد راح يتحلق حولها، ويلتقط معها الصور والذكريات!

ومن فوق المنصة فى قاعة مكتبة الأمير بندر بن سلطان، نادى الوزير محمد بن عيسى، أمين عام المنتدى، على أسماء الحاضرات الثلاث، اسماً وراء اسم، فضجت القاعة بالتصفيق الحار، ووقفت الدغيدى تبادل الجمهور التحية، وكذلك فعلت ليلى علوى، ومن ورائهما بوسى شلبى!

ولايزال للفن المصرى مكانة خاصة جداً فى وجدان كل مواطن مغربى، وأظن أن العلاقة الفريدة التى ربطت بين الملك الراحل الحسن الثانى، وبين عبدالحليم حافظ، كان لها الدور الأكبر فى هذا الاتجاه، فالحسن كان حاكماً مثقفاً بالمعنى الحقيقى للكلمة، وكان متذوقاً للفن فى عمومه، وللفن المصرى خصوصاً، وكان ذلك لافتاً ومثيراً للانتباه طوال حياته، وكان تذوقه العالى لكل ما هو فن، حديثاً لا ينقطع فى الصحافة، وكان يطرب لصوت أم كلثوم، لكنه كان يطرب للعندليب أكثر، وما كان بينه وبين عبدالحليم يملأ كتاباً من الغلاف إلى الغلاف!

وقد سمعت من الكاتب الكبير سمير عطاالله أن الصحفيين كانوا يحرصون على حضور مؤتمرات الحسن الصحفية، لا ليسمعوا منه ما سوف يقوله.. فهذا مفروغ منه.. لكن ليجدوا متعة فى الإنصات إلى طريقة إلقائه بالعربية أو الفرنسية، فلقد كان يتحدث بهما وكأنه يشدو ويغنى!

وعندما التقت الدغيدى وعلوى وشلبى بالجمهور، فإن السؤال كان فى الغالب عن السبب وراء فقر شاشة رمضان هذا العام من الدراما التى عاش الجمهور العربى، لا المغربى وحده، ينتظرها عاماً بعد عام.. وهذا بالضبط ما كنت قد نشرت رسالة حوله فى هذا المكان جاءتنى من الإعلامية الأردنية نسرين أبوصالحة!

وكانت ليلى علوى تتلقى الأسئلة وتبتسم، وكانت ابتسامتها تعنى وعداً بالحضور على شاشة دراما رمضان المقبل، وكانت الدغيدى تقول إن حضور نجوم الفن فى الدراما الرمضانية مسألة لا يجب أن تكون محل نقاش، وأن حضور النجوم الشباب لابد أن يكون بالتوازى مع النجوم الذين ترسخت مكانتهم فى قلب كل مشاهد عربى!

دراما رمضان القادم لابد أن تصحح خطأ دراما رمضان الماضى، فالخطأ كان خطأين: واحد فى حق المشاهد المصرى.. وآخر فى حق المشاهد العربى.. وهذا الثانى كان أشد!

المصري اليوم