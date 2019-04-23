سليمان جودة

كثيرون بيننا لا يعرفون أين تقع سريلانكا على الخريطة، ولكنهم حزنوا لمئات القتلى والمصابين الذين سقطوا على أرضها ضحايا لثمانى عمليات إرهابية متزامنة، ضربت مواقع متفرقة فى عاصمة البلاد!

وقد عبّر الرئيس عن هذا الحزن الإنسانى أصدق تعبير، عندما قال فى بيان الرئاسة الصادر بعد وقوع العمليات مباشرةً: «إن إرهاب هذا العصر سوف يظل يمثل جرحاً غائراً فى ضمير البشرية، وإنه لايزال مرةً بعد مرة، يستخف بالروح الإنسانية!».

والمعنى فى كلمات البيان الحزينة أن ما أصاب ضحايا العمليات الثمانى قد أصاب الإنسان هناك فى إنسانيته المجردة، قبل أن يصيب ديانته، أو لونه، أو جنسيته، لأن الذين ضربوا عدداً من الكنائس والفنادق السريلانكية، فى توقيت واحد، لا يعرفون بالتأكيد أحداً من ضحاياهم فى أى كنيسة ولا فى أى فندق فى العاصمة السريلانكية كولمبو، ولا يفرقون بين واحد منهم وبين آخر.. إنه ضرب عشوائى لا يميز ولا يمشى على هدى شىء!

ولا أجد تعبيراً أميناً عن احترام الإنسان، من حيث هو إنسان، كما أجده فى القصة التى رووها عن النبى، عليه الصلاة والسلام، حين كان جالساً مع أصحابه ذات يوم فوقف من تلقاء نفسه، فى اللحظة التى مرت فيها من أمامه جنازة لم يكن يعرف صاحبها! إن الشعور الإنسانى الخالص هو الذى حكم تصرف الرسول الكريم، بمجرد أن رأى الجنازة تمر من أمامه، فأراد أن يعطى درساً فى المعانى الإنسانية العالية، ليس فقط لصحابته الذين كانوا جالسين معه فى تلك اللحظة، وإنما لنا من بعدهم إلى يوم القيامة!

وبقية الرواية تقول إن صحابياً من بين الجالسين همس فى أُذن رسول الإسلام، بما معناه أن الجنازة هى ليهودى، وبما معناه أيضاً أنها لا تستحق وقوفاً لصاحبها الذى فارق الدنيا.. وكأن لسان حال الصحابى كان يقول إن الجنازة إذا كانت لمسلم فالوقوف لها واجب.. أما غير المسلم فلا! ولم يشأ النبى أن يجعل الموقف يمر دون أن يكشف عن المعنى الباقى فيه، فقال عبارة من كلمتين لخصت الموضوع كله.. قال: إنها لإنسان!

وهذا بالضبط هو المعنى الذى يغيب عن كل عمليات الإرهاب التى تضرب العالم فى كل مكان، فالذين ضربوا فنادق وكنائس سريلانكا لم يروا فى ضحاياهم هذا المعنى، ولو رأوه لكانوا قد توقفوا للحظة ثم راجعوا أنفسهم، لأن كل واحد كان فى الكنيسة وقت العملية هو إنسان، قبل أن تكون جنسيته كذا، أو تكون ديانته كذا، وكذلك كل نزيل شاء له حظه أن يكون فى الفنادق التى ضربتها العمليات!

أى بنى آدم يقع ضحية لأى عملية إرهابية فى أى مكان هو إنسان، والله تعالى سوف يحاسب قاتله على هذا الأساس قبل غيره.. سوف يحاسبه لأنه قتل إنساناً.. وكفى!

المصري اليوم