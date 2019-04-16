سليمان جودة

من حق الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، أن نذكر اسمه عند الحديث عن مشروع علاج فيروس سى، ليس فقط لأن الرجل جراح كبير، وإنما لأن الوزيرة هالة زايد إذا كانت تقوم على تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع هذه الأيام، وإذا كانت هى التى تملأ إطار الصورة، مع كل كلام عن مراحله فى كل صباح، فمن حق زملائها الوزراء الذين سبقوها أن يكونوا حاضرين معها داخل إطار الصورة نفسها!

وكنت قد أشرت فى هذا المكان، أمس الأول، إلى دور الوزيرة زايد فى الذهاب بهذا المشروع العظيم إلى مراحله الأخيرة، ثم أشرت كذلك إلى دور الدكتور أحمد عماد، الوزير الذى سبقها وتسلمت منه الوزارة، بعد أن قضى سنوات عضواً فى حكومة المهندس شريف إسماعيل!

وكان الهدف مما أشرت إليه أن يكون لفكرة «التراكم» فى العمل العام مكانها، ثم ومكانتها فى حياتنا العامة، وأن يؤمن كل مسؤول فى موقعه، بأن الكرسى الذى يجلس عليه كان قد جلس عليه آخرون سبقوه، وأن كل واحد منهم كانت له اجتهاداته على قدر استطاعته!

ولم أكن أعرف أن للمشروع بدايات أولى بعيدة، وأن هذه البدايات لا تعود فقط إلى حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى كان الدكتور العدوى مسؤولاً عن ملف الصحة فيها، لكنها تعود بالقدر نفسه إلى أيام حكومة الدكتور أحمد نظيف.. فوقتها كان الدكتور حاتم الجبلى وزيراً للصحة، وكان يعمل على إنجاز مشروع كبير للتخلص من الفيروسات الكبدية!

فى أثناء حكومة المهندس محلب نجح الدكتور العدوى فى علاج ٢٢٣ ألف حالة من الفيروس، وكان نجاحه فى علاج هذا العدد خلال عامين اثنين، راجعاً إلى سببين اثنين أيضاً!

أما أولهما فهو إيمان القيادة السياسية، منذ وقت مبكر، بأن العلاج من فيروس سى حق لكل مواطن مصاب، ثم إيمانها بأن العلاج يجب أن يتم بأقل رسوم ممكنة، وصولاً إلى العلاج المجانى تماماً، وهو الحاصل فعلاً فى مراحل المشروع الحالية!

وأما السبب الثانى فهو أن الوزير العدوى استطاع إقناع منظمة الصحة العالمية بمساندة الفكرة، عندما ذهب وعرض التفاصيل مكتوبة على مجلسها التنفيذى، فآمنت المنظمة بها، وساندتها، وقالت فيها كلاماً جيداً.. ولاتزال!

كانت مصر تؤسس المشروع من بدايته على رؤية واضحة ومكتملة، وكانت ترغب فى امتلاك سجل قومى للمرض، وكان هذا كله طريقاً إلى يقين لدى «الصحة العالمية» بأن ما تفعله الحكومة المصرية فى هذا الملف يستحق منها كل مساعدة.. لذا لزم التنويه!

المصري اليوم