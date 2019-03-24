أخبار مهمة أضعها أمام القارئ

جهاد الخازن

الأخبار المهمة كثيرة ومنها:

أنجزت المملكة العربية السعودية شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ستة مشاريع مجموع قيمتها 3.5 بليون دولار.

المشاريع هذه تضم أربعة للماء وواحداً للصحة وآخر للنقل. المشروع من هذا النوع تكون إدارته للقطاع الخاص سنوات ثم يصبح جزءاً من القطاع العام.

السلطات السعودية ذات العلاقة تخطط لإقامة 23 مشروعاً في الماء تنجز مع سنة 2022، وهناك حديث عن حوالى 40 شراكة بين القطاعين العام والخاص. المشاريع الستة التي تم الاتفاق عليها تشمل ما بين 50 الى 70 شركة خاصة في كل مشروع. بنوك أجنبية قدمت 70 في المئة الى 80 في المئة من نفقات كل مشروع.

السعودية وضعت هدفاً لها هو الحصول على حوالى 40 بليون ريال، أو عشرة بلايين دولار، من مشاريع تخصيص تكتمل سنة 2020.

مسرح لا سكالا المشهور في ميلانو كان يُفترض أن يضم الى مجلس ادارته الأمير بدر بن عبدالله ين محمد بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، بعد وعد بتقديم 15 بليون يورو لعمل المسرح.

كان هناك معارضون إلا أن رئيس مجلس ادارة المسرح هو رئيس بلدية ميلانو جوسبه سالا لم يقل إذا كان يؤيد انضمام السعودية الى مجلس إدارة لا سكالا، وإنما قال إن دخل المسرح ونفقاته متساوية ولا ضغط على تمويله. الذي حدث في النهاية أن مسرح لا سكالا تعرض لضغط كبير ورفض المنحة السعودية

المدير العام للمسرح الكسندر بيريرا قال إنه دعا الوزير الى حضور حفلة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والوزير السعودي قال إن الشراكة مهمة ويريدها أن تكون على نسق الشراكة بين الامارات ومتحف اللوفر، إلا أنها لم تحدث.

خبر آخر يكذب زعم الإدارة الاميركية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أحرق سيارات إغاثة أرسلت الى فنزويلا.

الإدارة الاميركية وأمثال ماركو روبيو ومايك بومبيو وجون بولتون زعموا أن أنصار مادورو دمروا شاحنات الإغاثة إلا أن صحافيين محايدين كانوا في المنطقة في 24 من الشهر الماضي، وشاهدوا أعداء لنظام مادورو يهاجمون الشاحنات ويحرقونها أمام الناس المحليين.

أحد الذين شاهدوا ما حدث كان الصحافي ماكس بلومنثال الذي قال إنه شاهد هجمات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في بلادهم كما شاهد حرق الشاحنات على جسر سانتاندر. هو قال إنه لم يكن هناك أي ممثلين لحكومة فنزويلا.

طبعاً إدارة ترامب تسحب الموظفين الديبلوماسيين من سفاراتها في بلدان معارضة، مثل فنزويلا وسورية، والموظفون يحرقون الوثائق ويزيلون الأعلام الاميركية عن المواقع الديبلوماسية قبل العودة الى الولايات المتحدة.

مثل هذا العمل يدين إدارة دونالد ترامب لا فنزويلا أو سورية أو أي بلد آخر شن الاميركيون حرباً فيه أو عليه.

الحياة