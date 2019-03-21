ترامب في انتخابات الكنيست

الانتخابات للكنيست في إسرائيل ستجري في التاسع من الشهر المقبل وأهم شخصية فيها ليست الإرهابي بنيامين نتانياهو أو منافسه رئيس الأركان السابق بيني غانتز بل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نتانياهو قال إن منافسيه هواة، وفي تل أبيب والقدس ارتفعت صور كبيرة تظهر الحليفين ترامب ونتانياهو وهما يتصافحان ويبتسمان. ترامب له شعبية كبيرة في إسرائيل فهو ونتانياهو حليفان ضد الفلسطينيين، والرئيس الاميركي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وقطع المساعدات الأميركية عن السلطة الوطنية.

كانت هناك أحلاف في السابق بين رؤساء دول أو قادة إلا أن حلف ترامب ونتانياهو من شكل مختلف، فكل منهما يحاول إهانة خصومه ووصفهم أوصافاً غير صحيحة. سياسة نتانياهو ضد تفكير قادة الحزب الديموقراطي وترامب يقول، إن الحزب الجمهوري هو المصدر الوحيد لتأييد أميركي من دون شروط لإسرائيل.

كل ما سبق قد يتغير بعد انتخابات اسرائيل والانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة المقبلة. حتى إذا فاز ”ليكود“ في إسرائيل فهناك غانتز الذي يقول إنه لن يدخل في تحالف سياسي مع نتانياهو الذي يواجه قرار إدانة في المحاكم لجرائم تجمع بين الفساد وتلقي هدايا ثمينة من أصدقاء، أكثرهم من أثرياء اليهود الاميركيين.

الإدعاء العام في اسرائيل لمّح الى أن قرار الإتهام، ربما قرارات الاتهام، ضد نتانياهو ستصدر بعد الانتخابات، ورئيس وزراء إسرائيل تحالف مع أحزاب من أقصى اليمين الإسرائيلي، بعضها يريد طرد الفلسطينيين من بلادهم، وهذا أغضب أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة فهم يدينون نتانياهو ولا يخشون شيئاً من موقف الحزب الجمهوري.

معلقون أميركيون قالوا إن ترامب قد يستمر في تأييد نتانياهو بالكلام فقط، وهذا يناسب عصابة إسرائيل في السياسة الأميركية، أو يتخذ موقفاً أكثر تأييداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي قاتل الأطفال في قطاع غزة مثل إصدار الكونغرس قراراً يعتبر مرتفعات الجولان جزءاً من إسرائيل.

كل ما سبق أو بعض منه سنعرف تأثيره في التاسع من الشهر المقبل.

نتانياهو إرهابي في رأيي الشخصي، ورأي الفلسطينيين جميعاً وغالبية من العرب والمسلمين حول العالم. هو اشتبك مع الممثلة الإسرائيلية وعارضة الأزياء روتيم سيلا بسبب سوء معاملة الفلسطينيين ووصفهم أوصافاً لا تليق في الحملة الانتخابية، خصوصاً في حملة نتانياهو وحلفائه من أقصى اليمين.

هو أيضاً أثار غضب الممثلة غال غادوت التي تلعب دور ”المرأة الخارقة“ أو Wonder Woman ولها شعبية كبيرة في إسرائيل. هي قالت رداً على مواقف نتانياهو: لماذا لا يقول أحد للحكومة إن اسرائيل لكل مواطنيها، وإن كل الناس يولدون وهم متساوون في الحقوق؟ هي أيضاً نبهت الناخبين الإسرائيليين أنه إذا خسر نتانياهو الانتخابات فمنافسه بيني غانتز سيعتمد على النواب العرب لتشكيل حكومة.

أفضل مما سبق أن أقرأ أن سيدة الأعمال مريم شعار تستعمل المطبخ الفلسطيني لمساعدة اللاجئين، وفكرتها نجحت نجاحاً غير مسبوق.

مشروع السيدة شعار هو ”سفرة“ وهذه الكلمة هي أيضاً شعار النشطة سوزان ساراندون التي أنتجت فيلمًا وثائقيًّا عنوانه ”سفرة“ عرض في بيروت ولقي استحساناً كبيراً شمل عدداً من ممثلي هوليوود. هناك أفراد آخرون ومنظمات تعمل لمساعدة اللاجئين واللاجئات، وسجل أنصار اللاجئين نجاحاً كبيراً في عرض قضاياهم والدفاع عنها. أرجو أن يستمروا وأن يزيد نجاحهم.

الحياة