عن «إخواننا» وحماس

يتردد همساً، وفي العلن أحياناً، أن ثمة قرارا “إقليميا” بتصفية جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة برمتها، وان ما بدأ في مصر على شكل حملات ملاحقة وصولاً لإعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً، سيتكرر في عديد من الدول، ومن بينها الأردن وفلسطين، أما دول أخرى (الإمارات على سبيل المثال)، فقد بدأت الحملة مبكراً، ووضعت الجماعة قضائياً في خانة التنظيم المارق، أو الإرهابي.

في السياق ذاته، تُستحضر “تلميحات” لمسؤولين مصريين و”تصريحات” لوسائل إعلام “متخصصة” بمناهضة للإخوان، تجد أصداءً فلسطينية “ببغائية” لها، تربط بين حماس والجماعة، ويرى القائلون بها إن الحركة الفلسطينية تواجه مفترقاً حاسماً، فإما أن تلعن “براءتها” من الجماعة الأم، وإلا فالمجازفة بالاندراج في “القائمة السوداء” ذاتها، وتحمل مقتضيات “الحرب على الإرهاب” ومندرجاتها... وكان لافتاً أن الإعلان عن مسؤولية الإخوان عن تفجير الدقهلية جاء متزامناً من “الكشف” عن تورط عنصر من حماس في محاولة استهداف مركز أمني في سيناء، لكأن هناك من يريد القول: إن مصر تخوض حربا واحدة على الإرهاب في ساحتين، مصر وغزة، وضد عدوين، أو بالأحرى عدو واحد، الجماعة والحركة.

في الأردن، ومنذ الثلاثين من حزيران/يونيو، بخاصة بعد سقوط نظام مرسي، خرجت علينا بعض الأصوات “الاستئصالية” التي تقترح علينا أن نحذو حذو مصر ... السماء أمطرت في القاهرة، وعلينا أن نرفع “الشمسيات” في عمان والكرك وإربد ... وفي ظني أن هذه الأصوات تنتعش بقرار الحكم المصري الجديد وضع الإخوان على لائحة الإرهاب في مصر، وهي تتطلع لأن ترى أمراً مماثلاً قد حصل عندنا هنا في الأردن.

مثل هذه المقاربات ليست فئوية وأنانية وضارة فحسب، بل تعد بكل المقاييس، لعباً بنار الفتنة والحروب الأهلية ... وهي تشكل تهديداً لأمن فلسطين والأردن على حد سواء ... وهي اقتراح بإشعال معارك جانبية مجانيّة، لن يستفيد منها سوى خصوم البلدين والشعبين ... وهي دعوات فاقدة للمنطق والحكمة، ولا تحتكم بحال لمفهوم المصلحة الوطنية.