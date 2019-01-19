أخبار مهمة من حول العالم

جهاد الخازن

الأخبار التالية مهمة وأنا واثق من أن القارئ العربي يريد معرفتها.

– المتحف الوطني في اسكتلندا دخل في جدل حول حجر من أهرام الجيزة سيعرض في المتحف الشهر المقبل، فبعض الخبراء يقول إن الحجر ليس من الهرم وآخرون يصرون على أنه من الهرم الكبير.

المتحف قال إن مهندساً بريطانياً حصل سنة 1872 على تصريح لإخراج الحجر الكلسي من مصر، والمتحف سيعرضه في ادنبرة.

السيد شعبان عبدالجواد المشرف على استرجاع التحف المصرية القديمة قال إنه يريد أن يزور فريق رسمي المتحف في اسكتلندا لدراسة الحجر والتأكد من صحة ما يقول المتحف عنه.

في خبر آخر من مصر قرأت أن سلطات الآثار هناك نجحت في استرداد تحفة مصرية قديمة كانت معروضة للبيع في مزاد في لندن، بعد أن كانت معروضة في السابق في المتحف المفتوح أمام معبد الكرنك.

– كانت طائرات صغيرة من دون طيار أغلقت مطار غاتويك جنوب لندن الشهر الماضي، وقبل أيام قرأت أن طائرة من دون طيار شوهدت في سماء مطار هيثرو ما أدى الى إغلاق المطار حوالي ساعتين.

وزير النقل كريس غريلنغ قال إنه اتصل بسلطات المطار وإنه تحدث أيضاً مع وزيري الداخلية والدفاع عن الموضوع. بعض الركاب لم يستطع إكمال رحلته لأن طائرته تأخرت عن الإقلاع. إلا ان المهم في الموضوع أن المطار أعيد فتحه بسرعة ولم يحدث ما يضر بالرحلات المغادرة غير التأخير البسيط.

– سياسي ألماني من أقصى اليمين إسمه فرانك ماغنيتز ضربه ثلاثة رجال ملثمين وسببوا له جروحاً استدعت نقله الى المستشفى. هو من قادة حزب البديل لألمانيا وقد هوجم في مدينة بريمن في شمال البلاد. المهاجمون الملثمون استخدموا عصا خشبية في ضربه ففقد وعيه وهم انهالوا عليه ضرباً وهو ملقى على الأرض.

حزب البديل لألمانيا له أنصار إلا أن أعداءه كثيرون، وهو قبل أسبوع من ضرب النائب ماغنيتز تعرض لتفجير مكتبه في بلدة ديبلن في شرق البلاد. ماغنيتز لاحقاً قال إن استهدافه ربما كان بدافع السرقة وليس بسبب انتمائه السياسي.

– السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا استقال من الحكم، وهو أول سلطان يفعل هذا منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا قبل 60 سنة. قيل في سبب الاستقالة إن السلطان، وعمره 49 عاماً، تزوج ملكة جمال سابقة لمدينة موسكو قرب نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. والانترنت نشرت صوراً لحفلة الزواج في موسكو.

الزوجة إسمها اوكسانا فويفودينا وعمرها 25 عاماً. السلطان قال في بيان إنه يدعو شعب ماليزيا الى الاستمرار في وحدتهم وخدمة بلادهم.

هناك سلطان بالوكالة عيّن عندما ترك السلطان محمد البلاد للعلاج، ومجلس الحكام سيعين ملكاً جديداً عندما يجتمع قريباً لاختيار خلف للسلطان المستقيل.

– في خبر من لندن أن رئيس البرلمان جون بيركو وصف اعتداءات على أعضاء البرلمان بأنها «نوع من الفاشستية» وطلب من الشرطة التدخل لحماية النواب بعد أن تعرضت عضو مجلس النواب أنّا سوبري لهجوم كلامي بذيء عليها.

حوالى 115 نائباً ونائبة طلبوا من الشرطة زيادة الحماية بعد تعرض أعضاء كثيرين لهجمات بالكلام البذيء خارج البرلمان.

– رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أعلن أنه سيترك منصبه بعد ست سنوات فيه. هو سيستقيل في أول شباط (فبراير)، بعد أن جُدّد له خمس سنوات في 2017 تنتهي في 2022. هو قال إنه سينضم الى شركة وسيركز على زيادة الاستثمارات في البنى التحتية للدول النامية.

الحياة