هل العلاقة المميزة التي جمعت إسرائيل بالولايات المتحدة لم تعد كذلك؟

في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، وتحول إسرائيل إلى حليف يتعين على واشنطن تكريس المزيد من الوقت والاهتمام والمال لأجله، وخطر انفجار الوضع على الساحة الفلسطينية في أي وقت، يبرز التساؤل المهم: هل ستظل العلاقات، التي طالما وصفها الإسرائيليون وأصدقاؤهم في أميركا "بالتحالف الاستراتيجي" والشراكة الدائمة"، كما هي، رغم انتهاء حقبة الحرب الباردة، واعتماد أمريكا على النفط العربي؟

يمكن القول إن التقارب الأميركي الإسرائيلي بلغ ذروته إبان الحرب الباردة، حيث تطورت العلاقات آنذاك إلى تحالف غير رسمي بين البلدين، وظهر الحديث عن التزام الولايات المتحدة التاريخي نحو الدولة العبرية، وترسيخ المساعدات العسكرية لإسرائيل في عهد الرئيس نيكسون. بدورهم، الإسرائيليون الذين اعتبروا تحالفهم مع الأميركيين تحالفا طويل الأمد، لتعزيز قوتهم العسكرية، ودعم أمنهم القومي، استندوا في تفسيرهم لهذه العلاقة الاستراتيجية على فرضيات أساسية، وهي أن البلدين يتشاركان في رؤية استراتيجية واحدة، ويكرسان جهودهما لمحاربة الإرهاب، ويتبادلان المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا المتقدمة. في الحقيقة لم يحدث تغيير كبير وجذري على هذه الأمور، ولكن ما تغير هو التفسير الأميركي لنوعية العلاقات مع إسرائيل.

فهناك مجموعة من العوامل أدت إلى تغيير العلاقة، مثل انتهاء الحرب الباردة، وتوقف الاعتماد الأميركي على النفط العربي، التغيرات الديموغرافية في الولايات المتحدة، إلى جانب سياسات إسرائيل المحلية والخارجية، والتي تتعارض مع السياسة الأميركية. ولكن من الصعب تمييز التغيير الحاصل في العلاقات، بالنظر فقط إلى التصريحات الرسمية، أو الحب الكبير الذي يعبر عنه أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لدى زيارتهم إسرائيل.

لا شك أن العلاقات لا تزال قوية وراسخة، ولكن في جوهر تلك العلاقات وبين ثناياها التغييرات جارية. من جهة أخرى، لا يمكن أخذ التغييرات في العلاقات بين إسرائيل وأميركا بمعزل عما تقوم به واشنطن من إعادة تقويم وضبط لسياستها الشاملة في الشرق.

فالعقود الثلاثة الأخيرة، حدثت العديد من التطورات الجيوسياسية داخل المنطقة وخارجها، جعلت الأميركيين يعيدون تقييم سياساتهم السابقة.. من هذه التطورات: تفكك الاتحاد السوفيتي، تحقيق أميركا الاستقلال في مجال الطاقة، تبدد الآمال بنشر الديمقراطية في العالم العربي، المغامرات العسكرية الأميركية الفاشلة في المنطقة، ولعل الأهم صعود الصين، ونظرة أميركا لها على أنها تحدٍ استراتيجي خطير. ونتيجة لهذه التطورات، الولايات المتحدة تبتعد عن الشرق الأوسط، وتوجه أنظارها ومواردها نحو المحيطين الهندي والهادئ، فيما أصبح الشرق الأوسط عبئًا متزايدا على الأميركيين الذين تقلصت مصالحهم الحيوية فيه ولم تعد كالسابق.

رغم ذلك، دوائر السياسة الخارجية الأميركية حددت قضيتين رئيستين في المنطقة ما زالتا تتطلبان الاهتمام والالتزام الأميركي. أولاهما: فشل الربيع العربي أضعف مراكز القوة التقليدية مثل مصر وسوريا، ونقل مركز القوة في المنطقة إلى دول الخليج الثرية والمستقرة سياسيا، وتحديدًا الإمارات والسعودية.

بينما تراجع النفوذ الأميركي كثيرا تحت وطأة المنافسة مع الصين، وخيبة الأمل من المقدرة على إحداث تغيير في المنطقة. القضية الثانية والأهم، إيران ووصولها إلى العتبة النووية. واللافت فيما يتعلق بها، أن إسرائيل وأميركا لا تتفقان على سياسة واحدة حول إيران، رغم تهديداتهما المتواصلة بالتصدي لطموحاتها النووية. فبينما يتقبل الأميركيون وصول إيران إلى العتبة النووية، يرفض الإسرائيليون ذلك بشدة.

بالنسبة لإسرائيل، ستظل حليفا مهما لأميركا في السنوات القادمة، رغم أن هذا الأمر لن يكون مريحا للأميركيين من ناحية سياسية، في ظل انسداد أفق التسوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية التي تسعى لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

أيضًا التراجع الديمقراطي في إسرائيل يبعدها أكثر عن قطاعات كبيرة من الناخبين الأميركيين. هذه التصدعات في العلاقات الأميركية الإسرائيلية كان من الممكن تلافيها بسياسات إسرائيلية مختلفة، أو برؤساء حكومات إسرائيلية أكثر وعيا وإدراكا للتغيرات السياسية والديموغرافية في أميركا. وعلى الرغم من أن التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة ما زال كبيرا نسبيا، إلا أن الأهمية التي يوليها الأميركيون للعلاقات مع إسرائيل بدأت تتضاءل، والمحرك وراء هذا التغيير عوامل داخلية، وإن كانت التصرفات والسياسات الإسرائيلية تسرّعه بدلا من أن تبطئه.

هآرتس