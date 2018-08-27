أفضل شعر قالته العرب

جهاد الخازن

ما هي أجمل أبيات شعر قالتها العرب؟ ربما يختلف ما أختار عن رأي هذا من الناس أو ذاك، ولا أصرّ على أنني مصيب وحدي، ثم أختار:

أبو تمام قال:

نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى / ما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يعشقه الفتى / وحنينه أبداً لأول منزل

أبو نواس له:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت / له عن عدو في ثياب صديق

مسلم بن الوليد قال:

يجود بالنفس إن ضنّ الجواد بها / والجود بالنفس أقصى غاية الجود

وأختار من شعر دعبل:

لا تضحكي يا سلم من رجل / ضحك المشيب برأسه فبكى

في الأبيات السابقة كان الشاعر يقول «أنا ابن قولي» ويكمل بما يفضل من شعره.

ماذا أقول اليوم عن لبنان أو سورية أو فلسطين؟ لا أدري، فأكمل بمختاراتي، وأسجل من شعر البحتري قوله:

وقالوا أتسنى البدر قلت تجلدا / إذا الشمس لم تغرب فلا طلع البدر

زهير بن أبي سلمي له:

وإنّ سفاه الشيخ لا حلم بعده / وإنّ الفتى بعد السفاهة يحلم

وأحفظ لجرير مدحه:

ألستم خير من ركب المطايا / وأندى العالمين بطون راح

أختصر القرون إلى النهضة وأختار من قول أحمد شوقي:

وطني لو شغلت بالخلد عنه / نازعتني إليه في الخلد نفسي

وقول حافظ إبراهيم من مصر:

أنا إن قدّر الإله مماتي / لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

أما النابغة الذبياني فله:

فإنك كالليل الذي هو مدركي / وإن خلت أن المنتأى عندك واسع

طرفة بن العبد قال:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً / ويأتيك بالأخبار من لم تزوِّد

وحفظت للطغرائي قوله:

وإنما رجل الدنيا وواحدها / من لا يعوّل في الدنيا على رجل

الميداني أصاب وهو يقول:

إذا لم تستطع أمراً فدعه / وجاوزه إلى ما تستطيع

وحفظت لابن الوردي:

لا تقل أصلي وفصلي أبداً / إنما أصل الفتى ما قد حصل

وهناك حكمة كبيرة في البيت:

ومن طلب العلا من غير كدٍّ / سيدركها إذا شابَ الغراب

السموأل له:

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه / فكل رداء يرتديه جميل

أنتظر أن أسمع ما عند القارئ من شعر.

الحياة