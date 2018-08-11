إسرائيل مشؤومة كل يوم

جهاد الخازن

إسرائيل دولة إرهابية فيها حكومة نازية جديدة يقودها مجرم الحرب بنيامين نتانياهو، لذلك أؤيد كل كلمة قالها الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن جرائمها ضد الفلسطينيين.

في المقابل ناتان شارانسكي عميل إسرائيلي عنده ثلاثة مواقف دفاعاً عن إسرائيل هي جعلها دولة شيطانية وازدواج المواقف ونزع الشرعية عنها.

أنا أؤيد هذه المواقف وأتحدى أمثال شارانسكي أن يواجهوني في محكمة بريطانية لنرى مَن المخطئ ومَن المصيب. الأمير زيد تحدث عن حق الفلسطينيين في ممارسة حقوقهم في بلادهم، وتحدث عن أوضاع معيشية لا تطاق في قطاع غزة، ودان إسرائيل لأنها مسؤولة عن العنف ضد أهل القطاع. هو دان أيضاً القانون الإسرائيلي الذي أعلن إسرائيل دولة اليهود وقال إن هذا عدوان على الفلسطينيين الذين بقوا في بلدهم وعلى سكان القدس الشرقية المحتلة.

مرة أخرى أؤيد كل كلمة قالها الأمير الصديق ولا أرى فيه أي لا ساميّة، فإذا كانت هناك لا ساميّة تجتاح العالم فالسبب هو جرائم إسرائيل لا خطاب الأمير زيد.

وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أصدرت تقريراً طويلاً يدين الاتحاد الأوروبي لأنه يدعم منظمات لها اتصال بجماعات «إرهابية». إذا كان الحديث عن أمثال «حماس» و «الجهاد الإسلامي» وغيرها، فأنا أقول إن هذه منظمات تقف ضد إرهاب إسرائيل، وأنا لم أكن يوماً عضواً في هذه الجماعات أو غيرها، إلا أنني حتماً أؤيدها ضد إسرائيل.

التقرير الإسرائيلي يقول إن ثلاث جماعات هي «جماعة المساعدة النروجية» و «الحق» و «منظمة حقوق الإنسان» الفلسطينية تؤيد «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أنا أيضاً أؤيد تحرير فلسطين كلها، وفي حين أنني لا أؤيد أي جماعة فلسطينية إلا أنني أصر على أن هذه الجماعات أشرف من كل حكومة إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة.

هل يعرف القارئ أن وزارة العدل الأميركية أمرت «جماعة المساعدة النروجية» بدفع مليوني دولار غرامة لأن لها علاقة بمنظمات إرهابية؟

المنظمة الإرهابية الوحيدة في بلادنا هي حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال والمستوطنين. الجماعات التي تساعد الفلسطينيين جماعات إنسانية تستحق الشكر، والاتحاد الأوروبي قدّم لها خمسة ملايين يورو عام 2016 لمواصلة عملها الإنساني. التقرير الإسرائيلي لا يقول إن الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب تقدم إلى إسرائيل 3.8 بليون دولار سنوياً أكثرها من السلاح لتقتل الفلسطينيين. أرجو من القارئ أن يقارن بين خمسة ملايين يورو و3.8 بليون دولار وأن يقرر مَن المجرم ومَن الضحية.

طبعاً أكتب على خلفية إقرار الكنيست قانوناً يقول إن إسرائيل دولة لليهود. إسرائيل لم تكن ديموقراطية يوماً وهذا رأي موقع «ضد الحرب» الذي يفصّل انتهاك إسرائيل الديموقراطية منذ تأسيسها المشؤوم عام 1948. النائب الفلسطيني أيمن عودة قال في الكنيست إن صدور القانون يعني «موت الديموقراطية». أقول إنها لم تمت فهي لم توجد في إسرائيل أصلاً وهناك 20 في المئة من سكانها محرومون من حقوقهم لأنهم فلسطينيون بقوا في وطنهم المحتل.

أخيراً وبسرعة، وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طلب زيادة المستوطنات، وأرى أنه مستوطن في فلسطين يجب أن يعود إلى مولدافا، وجريدة «جيروزالم بوست» طردت رسام كاريكاتور لأنه انتقد نتانياهو. هذه هي «الديموقراطية» الإسرائيلية.

الحياة