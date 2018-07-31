حِكم ربما أفادت القارئ

جهاد الخازن

جمعت للقارئ «الحكم» الآتية، وبعضها قد يفيده في الأزمات:

– النسر يحلق عالياً لكن القط لا يمزقه محرك طائرة نفاثة.

– لا ينفع العناد مع قطة، إنما ينفع مع كلب.

– تستطيع أن تغفر لأعدائك ولكن بعد أن تنتقم منهم.

– إذا كان كل شيء يسير باتجاهك فأنت تقود سيارتك عكس السير.

– اتفاق شفهي لا يفيد فهو أقل قيمة من الورق الذي كتب عليه.

– الضمير المرتاح دليل على ذاكرة سيئة.

– إذا فعلت شيئاً سيئاً لا تكره نفسك في الليل. نم حتى الظهر.

– إذا كنت مصاباً بالفصام فأنت لست وحدك نهاراً أو ليلاً.

– إذا لم تشرق الشمس فالأرجح أنك في الليل.

– لا تترك العمل في الساعة الخامسة بعد الظهر. أترك المكتب ظهراً وتجنب زحمة السير.

– لا تنظر إلى الحياة بجد. لم يتركها أحد وهو حيّ.

– إذا كان حذاؤك ضيقاً فهو يكفي لتنسى كل مشاكلك الأخرى.

– إذا لم تستطع أن تقهر أعداءك، استأجر مَن يضربهم نيابة عنك.

– المرأة تستطيع أن تنجو من مخالفة سير بسبب السرعة إذا بكت.

– المرأة لا تخاف أن تفقد شعرها كالرجل.

– إذا تبسمت والأمور حولك خطأ أو سيئة فقد وجدت مَن تحمله المسؤولية.

– الكلام رخيص إلا إذا استعملت محامياً.

– استدن من متشائم لأنه لا يتوقع أن تسدد الدَيْن.

– في التوراة المال سبب كل شر. أجده سبب كل ثراء.

– المال النقدي لا يستطيع شراء كل شيء. استعمل بطاقات الائتمان

– طريق النجاح دائماً لم ينته العمل فيه.

– لا توجد حقيقة مطلقة. هذه هي الحقيقة.

– إذا لم تنجح من المرة الأولى دمر الأدلة على أنك حاولت.

– لا أحد يستطيع أن يأخذ ماله معه. الأفضل أن تدفنه فلا يجده أحد بعدك.

– التلميذ الذي يغير مجرى التاريخ هو في امتحان على الأرجح.

– كل قصة لها وجهان، الكتاب والفيلم الذي أنتج عنه.

– الذي يعيش بالسيف يقتله رجل يحمل مسدّساً.

– إذا كان الحب حلماً فالزواج يقظة.

– النجاح يحدث في السر. الفشل في العلن.

– العمل هو ما يمارسه من لا يعرفون صيد الطيور أو السمك.

– إذا أُعطيت أسئلة لا تعرفها في الامتحان أعطِهم أجوبة لا يعرفونها.

– لا ترتبط بفتاة لا تجيد الطبخ حتى وإن كنت تحبها. الحب لا يصنع الغداء.

– الحياة مراحل ثلاث: مرحلة المراهقة، لديك خلالها الوقت والطاقة لكن ليس لديك المال، ومرحلة العمل لديك خلالها المال والطاقة لكن ليس لديك الوقت، ومرحلة الكهولة لديك خلالها المال والوقت لكن ليست لديك الطاقة.

– المال لي هو الكنز. القناعة لك.

– الكلام كالدواء قليله ينفع وكثرته تقتل.

– خذ حذرك إذا ضحك لك الزمان لأن الزمان لا يضحك كثيراً.

– ليحترمك الحاضرون احترم الغائبين.

– يوم بلا ضحك هو يوم ضائع.

– تصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس.

– أعلى درجات الشجاعة أن تجرؤ على الظهور على حقيقتك.

– إذا تعلمت الصبر تكون اجتزت نصف مشاكل الحياة.

عندي حكم أخرى لكن أدخرها ليوم آخر.

الحياة