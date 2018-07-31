حِكم ربما أفادت القارئ

جهاد الخازن
جمعت للقارئ «الحكم» الآتية، وبعضها قد يفيده في الأزمات:
– النسر يحلق عالياً لكن القط لا يمزقه محرك طائرة نفاثة.
– لا ينفع العناد مع قطة، إنما ينفع مع كلب.
– تستطيع أن تغفر لأعدائك ولكن بعد أن تنتقم منهم.
– إذا كان كل شيء يسير باتجاهك فأنت تقود سيارتك عكس السير.
– اتفاق شفهي لا يفيد فهو أقل قيمة من الورق الذي كتب عليه.
– الضمير المرتاح دليل على ذاكرة سيئة.
– إذا فعلت شيئاً سيئاً لا تكره نفسك في الليل. نم حتى الظهر.
– إذا كنت مصاباً بالفصام فأنت لست وحدك نهاراً أو ليلاً.
– إذا لم تشرق الشمس فالأرجح أنك في الليل.
– لا تترك العمل في الساعة الخامسة بعد الظهر. أترك المكتب ظهراً وتجنب زحمة السير.
– لا تنظر إلى الحياة بجد. لم يتركها أحد وهو حيّ.
– إذا كان حذاؤك ضيقاً فهو يكفي لتنسى كل مشاكلك الأخرى.
– إذا لم تستطع أن تقهر أعداءك، استأجر مَن يضربهم نيابة عنك.
– المرأة تستطيع أن تنجو من مخالفة سير بسبب السرعة إذا بكت.
– المرأة لا تخاف أن تفقد شعرها كالرجل.
– إذا تبسمت والأمور حولك خطأ أو سيئة فقد وجدت مَن تحمله المسؤولية.
– الكلام رخيص إلا إذا استعملت محامياً.
– استدن من متشائم لأنه لا يتوقع أن تسدد الدَيْن.
– في التوراة المال سبب كل شر. أجده سبب كل ثراء.
– المال النقدي لا يستطيع شراء كل شيء. استعمل بطاقات الائتمان
– طريق النجاح دائماً لم ينته العمل فيه.
– لا توجد حقيقة مطلقة. هذه هي الحقيقة.
– إذا لم تنجح من المرة الأولى دمر الأدلة على أنك حاولت.
– لا أحد يستطيع أن يأخذ ماله معه. الأفضل أن تدفنه فلا يجده أحد بعدك.
– التلميذ الذي يغير مجرى التاريخ هو في امتحان على الأرجح.
– كل قصة لها وجهان، الكتاب والفيلم الذي أنتج عنه.
– الذي يعيش بالسيف يقتله رجل يحمل مسدّساً.
– إذا كان الحب حلماً فالزواج يقظة.
– النجاح يحدث في السر. الفشل في العلن.
– العمل هو ما يمارسه من لا يعرفون صيد الطيور أو السمك.
– إذا أُعطيت أسئلة لا تعرفها في الامتحان أعطِهم أجوبة لا يعرفونها.
– لا ترتبط بفتاة لا تجيد الطبخ حتى وإن كنت تحبها. الحب لا يصنع الغداء.
– الحياة مراحل ثلاث: مرحلة المراهقة، لديك خلالها الوقت والطاقة لكن ليس لديك المال، ومرحلة العمل لديك خلالها المال والطاقة لكن ليس لديك الوقت، ومرحلة الكهولة لديك خلالها المال والوقت لكن ليست لديك الطاقة.
– المال لي هو الكنز. القناعة لك.
– الكلام كالدواء قليله ينفع وكثرته تقتل.
– خذ حذرك إذا ضحك لك الزمان لأن الزمان لا يضحك كثيراً.
– ليحترمك الحاضرون احترم الغائبين.
– يوم بلا ضحك هو يوم ضائع.
– تصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس.
– أعلى درجات الشجاعة أن تجرؤ على الظهور على حقيقتك.
– إذا تعلمت الصبر تكون اجتزت نصف مشاكل الحياة.
عندي حكم أخرى لكن أدخرها ليوم آخر.
الحياة