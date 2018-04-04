روح رئاسية!

سليمان جودة

لا أعتبر الكلمة التى توجه بها الرئيس إلى المصريين، بعد ساعات من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، أمس الأول، كلمة عادية مما يقال فى المناسبات، على سبيل الاحتفال أو الاحتفاء.. لا.. هى ليست كذلك فى نظرى أنا على الأقل، وهى لمن يعاود قراءتها برنامج عمل يتعهد به رأس الدولة على الملأ!

إنها تذكرنى بالكلمة التى كان الرئيس قد ألقاها، مارس ٢٠١٤، عندما كان قد استقال من منصبه كوزير للدفاع، وأعلن ترشحه فى السباق الرئاسى!

ففيها هى الأخرى فى زمنها، لمن شاء أن يعود إليها، برنامج عمل موجز، جرت صياغته فى نقاط محددة، وفيها فى الوقت نفسه التزام من صاحبها، بأن يعمل على ترجمة كل كلمة من كلماتها إلى واقع حى على الأرض!

وكذلك كان الحال مع كلمة أمس الأول!

وقد استوقفتنى فيها هذه العبارة: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين، دون تمييز من أى نوع، فالذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته، لا يختلف عمن فعل غير ذلك، لأن مصر تسع كل المصريين، مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية!

هذا كلام مهم للغاية.. وأهميته مزدوجة: مرة فى معناه الراقى.. ومرة فى أنه صادر عن أعلى سلطة فى الدولة، وليس عن شخص من آحاد الناس!

فالذى لم يشأ أن يعطى صوته للمرشح عبدالفتاح السيسى، سوف يكون بعد إعلان الفوز، هو والآخرين سواء، لا فرق بينهم ولا تمييز!

وهذه روح لابد أن الرئيس يستحق عليها التحية، ثم تتطلب منى أن أدعوه إلى أن يطلب من أجهزة قياس الرأى العام فى البلد تقريراً صادقاً وأميناً، عن الأسباب التى دعت هذا من الناخبين أو ذاك، إلى أن يعطى صوته للمرشح المنافس، أو أن يبطل صوته!

هناك أسباب قطعاً، خصوصاً فى حالة إبطال الصوت، ولابد أن تعرفها الدولة فى أعلى مستوى فيها.. والرئيس مدعوّ بجد إلى معرفة هذه الأسباب، لأن الذين أبطلوا أصواتهم ليسوا قليلين، ولأنهم فى النهاية مواطنون غاضبون من شىء ما.. وهذا الشىء، لا بديل عن أن يكون واضحاً أمام صاحب القرار، ولا بديل عن أن يكون هؤلاء المواطنون الغاضبون موضع بحث، ودراسة، واستقصاء!

هؤلاء يا سيادة الرئيس مسؤولون منك، وفى الغالب فإن الجزء الغالب منهم ليس مختلفاً عليك، ولكنه مختلف معك.. وهذا حقه الذى يجب أن نحترمه، وألا نقلل من شأنه، لأنه لولا اختلاف الآراء، ولولا تباين الرؤى، ولولا تعدد وجهات النظر، ما وصل الناس إلى الطريق الصحيح!

أدعوك يا سيادة الرئيس إلى أن يكون هؤلاء الذين لم يعطوك أصواتهم محل اهتمام من جانبك، وموضع توجيه من ناحيتك إلى كل دوائر الدولة ومستوياتها، بأن أياً منهم ليس عدواً للدولة.. فالوطن، كما قلت فى كلمتك، يتسع للكافة، ويسع كل مواطن يعيش على أرضه ما لم يمارس عنفاً أو يدعو إليه!

المصري اليوم