بعد تفاقم الأزمة.. نتنياهو لا يقيّم الضغط الأمريكي بشكل صحيح

تتفاقم الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك تقدير متزايد في واشنطن أن إسرائيل بحاجة إلى أن تنقذ نفسها، وبالفعل هذا تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وهي ظاهرة غير مألوفة ولكنها ليست جديدة.

لا يقتصر اهتمام الولايات المتحدة على مسألة التعديلات القانونية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى معاملة الفلسطينيين والعنف في الضفة الغربية، وأكثر من ذلك، يخشى الأمريكيون من أن الخلاف الداخلي في إسرائيل يضر بردع إسرائيل ضد أعداء في المنطقة وخاصة ضد إيران.

هناك علاقة خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تعتقد إدارة بايدن أنه من الجائز مطالبة إسرائيل بمزيد من الاهتمام بمواقفها، وهم غاضبون من تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست من التحالف الحكومي، الذين أساؤوا للولايات المتحدة وقالوا إن الرئيس ونائبه ووزراءه لا يفهمون ما يجري هنا.

افتراض نتنياهو خاطئ

افتراض نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تذهب بعيداً في ضغطها على إسرائيل، بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024، هو افتراض خاطئ. يهود أمريكا لا يوافقون على سياسة الحكومة، سواء في الأمور القانونية أو في مسائل الصراع الفلسطيني، وهم من يضغطون على بايدن لاتخاذ مواقف أوضح تجاه إسرائيل.

تنظر الولايات المتحدة إلى الخلاف بين أجزاء الائتلاف الحكومي أكثر من الخلاف بين الائتلاف والمعارضة. وأكد لهم نتنياهو أنه في القيادة ويسيطر على الأمور، ولكن في نظرهم العناصر الأكثر تطرفاً في الائتلاف، سموتريتش وبن غفير هما من يملي التحركات، ولهذا يضغطون عليه لمواجهتهما وتخفيف سياسة الحكومة، سواء في الشؤون القانونية أو في قضايا الصراع الفلسطيني.

يمثل مقال كبير المحللين السياسيين توماس فريدمان، موقفًا أكثر تطرفاً للإدارة الأمريكية تجاه نتنياهو، لكنها في تقديري تكثف الانتقادات إلى حد ما، لأنها تستخدم مفهوم "إعادة التقييم"؛ مما يعني الإضرار بتزويد إسرائيل بالسلاح الأمريكي، كما كان في عام 75.

المواقف الأخيرة - إشارات لنتنياهو

في هذه المرحلة، قد يتم التعبير عن استياء الولايات المتحدة بشكل أقل في العلاقات العسكرية والأمنية وأكثر في المجالات السياسية، وخاصة في الدفاع عن إسرائيل في المؤسسات الدولية للأمم المتحدة ووكالاتها.

كل المواقف الأمريكية الأخيرة، هي إشارات لنتنياهو بأنه بحاجة لتغيير سياسته وإلا ستزداد الأزمة سوءا؛ لذلك، ما يجب القيام به، خاصة على خلفية تعزيز إيران النووي، هو النظر أكثر في المواقف الأمريكية، والتعبير عن انتقادات لا أساس لها من الصحة تجاهها، وتخفيف تلك القضايا التي تهمهم.

ليس فقط الشؤون الداخلية، هي التي تزعج الحكومة في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا السلوك في الضفة الغربية. فهم يعتقدون أن الحكومة لم تتعامل بشكل صحيح مع أعمال الشغب اليهودية في حوارة وترمسعيا، وهو الأمر الأكثر إشكالية؛ لأن هناك العديد من السكان من المواطنين الأمريكيين.

صحيح أنه يمكن سماع التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة على أنها دعم للاحتجاج، لكن الأمر يتعلق أكثر بكثير بالعلاقات داخل التحالف الحكومي، ومطالبة نتنياهو بالسيطرة على العناصر المتطرفة وإملاء سياسته عليهم وليس العكس.

صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية