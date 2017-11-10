الفكرة.. والكرسي!

سليمان جودة

ليس فى قائمة النساء الأشد تأثيراً فى العالم امرأة عربية واحدة، ولاتزال السيدة الأقوى هذا العام هى نفسها فى العام السابق، ثم فى الأسبق أيضاً، ولسبع سنوات متصلة مضت!

أما المرأة التى ظلت قوية لسبعة أعوام، ولاتزال، فهى مستشارة المانيا أنجيلا ميركل، وقد رأست بلادها ثمانى سنوات، ونجحت للمرة الثالثة فى آخر انتخابات جرت ٢٤ سبتمبر الماضى، لتحكم أربع سنوات أخرى!

وأما قصة ميركل، وقصص غيرها من النساء الأقوى عالمياً، فمنشورة فى آخر عدد من مجلة فوربس الأمريكية، التى ترصد فى كل عام الأغنى بين الرجال، والأقوى بين السيدات!

ولكن المستشارة الألمانية ليست وحدها فى القائمة، فبعدها مباشرةً جاءت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، التى تتولى إتمام عملية الطلاق بين بلدها والاتحاد الأوربى!

وتظل هيلارى كلينتون أغرب حالات القائمة.. فلقد كانت السنة الماضية فى المرتبة الثانية، وكانت مرشحة لإزاحة ميركل من الموقع الأول.. لو كانت قد فازت أمام ترامب طبعاً.. ولكن خسارتها جعلتها تتراجع إلى الموقع الثالث والستين!

وإذا كانت قوة المرأة تقاس عند المجلة بالمنصب الذى تشغله السيدة، فالعالم الإسلامى عرف سيدات فى مناصب مهمة.. فرئيسة وزراء بنجلاديش امرأة اسمها حسينة واجد، وكانت تانسو تشيللر، رئيسة لوزراء تركيا قبل سنوات، وبنظير بوتو كانت رئيسة لوزراء باكستان.. ولكن العرب لم يعرفوا امرأة فى مثل هذا المنصب بعد!

ولابد أن «فوربس» فى حاجة إلى مراجعة مقياس قوة المرأة على صفحاتها، لأن الواضح أنها لا ترى للمرأة قوة، إلا إذا كانت فى منصب، مثل ميركل، ومعها تيريزا ماى.. أو كانت فى الطريق إليه، مثل هيلارى كلينتون، التى هوى موقعها فى القائمة، بمجرد أن خسرت الانتخابات، ولو فازت لكانت قد تقدمت على المستشارة الألمانية نفسها، وكانت قد أزاحتها ربما من القائمة كلها!

وأسوأ ما فى مقاييس القوة فى نظر فوربس أنها مقاييس سياسية خالصة، وأن المرأة لا تكون قوية إلا إذا كانت صاحبة منصب، أو كانت فى الطريق إلى منصب، فإذا غادرته، أو فقدت الطريق إليه، فقدت مصدر قوتها ولم تعد ذات تأثير على أى مستوى.. وليس أدل على ذلك من أن ميشيل أوباما كانت بين السيدات المائة الأقوى وقت وجود زوجها فى البيت الأبيض!

وقد خرجت من بين النساء المائة بمجرد خروج أوباما من الرئاسة!

ولا أعرف أين امرأة مثل جى كى رولينج من قائمة المائة الأقوى بين النساء، فهى صاحبة سلسلة كتب هارى بوتر الشهيرة، التى لاتزال الأكثر توزيعاً فى أنحاء العالم، بعد الكتب المقدسة!

الفكرة أقوى من الكرسى.. والسيدة رولينج أحق بأن تتصدر أى قائمة!.

المصري اليوم