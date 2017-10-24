الميديا الاميركية وتصريحات ترامب

جهاد الخازن

خشية أن يُقال أن لي موقفاً ضد الرئيس دونالد ترامب وسياسته، أختار اليوم مما نشرت الميديا الأميركية.

– قاضيان أميركيان رفضا النسخة الجديدة من قرار الرئيس ترامب منع السفر من دول غالبيتها مسلمة إلى الولايات المتحدة. القاضي ديريك واتسون في ولاية هاواي والقاضي تيودور شوانغ في ماريلاند قالا أن القرار يستهدف المسلمين، وبالتالي يخالف نصّ الدستور الأميركي وروحه. كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بمنع الهجرة إلى الولايات المتحدة.

– كلمة «أكاذيب» مكررة عشر مرات كانت عنوان مقال في «نيويورك تايمز» كتبه بول كروغمان، الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد. الأكاذيب شملت تصريحات ترامب الأخيرة وأتبعها بما هو صحيح. غداً، سيصدر ترامب التصريحات الكاذبة نفسها، كما فعل في كل مرة سابقة.

– ترامب زعم أن باراك أوباما لم يهاتف أُسر الجنود الأميركيين الذين سقطوا في الحروب. هذه التهمة جاءت من رئيس انتظر 12 يوماً قبل أن يهاتف أسر أربعة جنود أميركيين قتِلوا في النيجر. أغرب مما سبق أن ترامب اتصل بزوجة الجندي الأسود القتيل لا ديفيد جونسون وقال لها أن زوجها كان يجب أن يتوقع ما حدث عندما انضم إلى الجيش. هو أنكر قول هذا الكلام غير أن أسرة جونسون أكدت سماعه.

– كم عضواً في إدارة ترامب، وعمرها تسعة أشهر فقط، استقال أو عُزِل؟ لا أعرف، ولكن آخر ما عندي أن ترامب رشّح توم مارينو، وهو نائب جمهوري من بنسلفانيا، لمنصب رئيس سياسة السيطرة الوطنية على الدواء. مارينو انسحب بعد أن تبيّن أنه قاد حملة دفاعاً عن شركات الدواء، فهناك مشكلة حول ما يُسمّى opiods وهي أدوية بعضها يضم مخدر هيرويين، وبعضها يعطيه أطباء لمرضى.

– دونالد ترامب لا يزال يزعم أن الولايات المتحدة أول بلد في فرض ضرائب على المواطنين. لا أدري كم مرة زعم ترامب ذلك وواجه خبراء قالوا له أنه مخطئ وأعطوه أرقاماً عن الضرائب حول العالم. هناك منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء، وهي تضم 35 دولة ربما كانت الأغنى في العالم. الضرائب التي يدفعها الأميركيون قرب قعر قائمة الأعضاء. أعلى الضرائب موجود في أوروبا.

– عندما ثارت فضيحة المنتج السينمائي هارفي واينستين وتحرشه بالنساء قال ترامب أنه لا يستغرب ذلك. الآن، أقرأ أن سَمَر زيرفوس، وهي شاركت يوماً في البرنامج التلفزيوني «المتدرب» واتهمت ترامب بالتحرش بها، تطالب بنشر كل الوثائق التي عنده عن تحرشه بالنساء. هي قدمت طلباً إلى الشرطة مطالبة بنشر هذه الوثائق.

– كان دونالد ترامب قال قبل أيام أن نائبه مايك بنس يريد إعدام مثليي الجنس. ردود الفعل على هذا الكلام لم تهدأ بعد، وقرأت تعليقات نجوم سينما ومسرح وتلفزيون كلها ينتقده.

– عندما كان دونالد ترامب مرشحاً للرئاسة هاجم «كثرة» الأوامر الرئاسية التي يصدرها باراك أوباما، وقال أن هذا دليل على ضعفه وعدم قدرته على تحقيق ما يريد. لكن البيت الأبيض نفسه قال عندما أكمل ترامب مئة يوم في البيت الأبيض، أنه وقّع عدداً من الأوامر الرئاسية يزيد على أي رئيس آخر منذ روزفلت.

– أخيراً، وزير الخارجية ريكس تيلرسون لا يزال يواجه حملات ميديا إسرائيل ومواقعها على الإنترنت. هذا يعني انه أفضل منهم جميعاً.

الحياة