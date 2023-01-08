2023..حتى يضحى عاماً للسلام

على مشارف عام جديد، تحتاج البشرية إلى حكمة واسعة ودبلوماسية عالية، بهدف القفز فوق العقبات القائمة والقادمة في الطريق.

الذين يتطلعون إلى عام ترتفع فيه رايات السلام، وتتوارى علامات الحرب والخصام، يعرفون أن مسارات ومساقات النظام العالمي الآن تكاد تشابه الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية، كما تبدو صواعق التفجير حاضرة، والجميع يخشى ويتهيب من حرب كونية عالمية جديدة.

يصعب أن نحيط علما بكافة دوائر الصراع المنفلتة حول العالم، غير أنه وفي ومقدمتها لا يمكن للمرء أن يغفل التدهور الشديد الحادث على صعيد الصراع الروسي- الأوكراني، والذي يكاد يتسبب في مواجهة بين واشنطن وموسكو.

يحتاج هذا الملف تحديدا خبرة حكماء السياسة الدولية، وقد قدم بالفعل ثعلب السياسة الأميركية وبطريركها، هنري كيسنجر رؤى ومقترحات، بهدف نزع فتيل الصراع، غير أن أحدا، لا سيما الرئيس الأوكراني يرفضها، ويقدم عوضا عنها مقترحات يعلم تمام العلم أن الروس لن يأخذوا بها.

يحتاج السلم العالمي إلى وضع حد لأزمة تايوان، والتي تنفلت يوما تلو الآخر. وربما تظن بكين أن واشنطن مشغولة عنها في الصراع الدائر بين موسكو وكييف، وأن الفرصة تاريخية لتلقين الأميركيين درساً لجهة التوازن القطبي العالمي الجديد.

غير أن هذا سيناريو مبسط ومخل، ولا يأخذ في عين الاعتبار الالتزامات الأميركية الخاصة تجاه تايوان، ومربعات النفوذ الأميركي بالقرب من بحر الصين الجنوبي، والامتداد لجهة بقية مياه المحيط الهادئ.

تبدو الملفات الشائكة في شرق آسيا مدعاة لقلق عميق، لاسيما في ضوء تنامي نزعة التسلح غير التقليدي، وبالتحديد النووي.