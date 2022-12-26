سوف يظل يوم 15 نوفمبر من هذه السنة يومًا ليس ككل الأيام لأنه اليوم الذى اكتمل فيه عدد سكان العالم 8 مليارات إنسان!

وقد جاء هذا اليوم ومعه مخاوفه على مستوى العالم، وكانت المخاوف سابقة عليه طبعًا، ولكنها تجددت فيه، وكلها تتساءل عما إذا كان الغذاء المتاح في أنحاء الأرض كافيًا لسد حاجة هذا الرقم، أم أن الزيادة في السكان لا تزال بينها وبين الزيادة في إنتاج الغذاء فجوة كبيرة!

وكان الاقتصادي الإنجليزي، توماس مالتوس، يرى أن الفجوة موجودة، وأنها تزداد، وأنه لا حل لدى الحكومات لتضييق الفجوة بين الزيادتين، وأن الحل الوحيد تقدمه الطبيعة عندما تتدخل بتخفيض الأعداد من خلال الحروب، والأوبئة، والأمراض التي تحصد الملايين من البشر!

ولكن إنجليزيًّا آخر كان له رأى مختلف، وهذا الإنجليزي الآخر هو الفيلسوف برتراند راسل، وكان رأيه أن هذه فجوة مصنوعة، وأن ما يوجد على ظهر الكوكب يكفي حاجة سكانه ويزيد، وأن استغلال أهل الشمال الأغنياء لأهل الجنوب الفقراء هو الذي يصنع فجوة من هذا النوع وبهذا الحجم، وأن بعض العدالة في التوزيع يجعل موارد الأرض قادرة على الوفاء بحاجات السكان مهما كان العدد.