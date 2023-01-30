«بيل غيتس» وفساد الحرب الأوكرانية

الملياردير الأميركي ومؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، أحد أثرى الأثرياء المعروفين حول العالم، وهو حوّل ثروته لمؤسسته الخيرية التي يديرها، وفي أحاديثه كثيرٌ من الحكمة، ويتذكر المتابع حديثه عن خطورة الفيروسات التي قد تجتاح العالم في 2015 وأنها تهديد خطير للبشرية، وفي غضون خمس سنواتٍ كان «فيروس كورونا» ملء السمع والبصر ويهدد العالم فعلياً وبشكل غير مسبوق. بما لديه من خبرةٍ وبمعرفته التي لا يجادل فيها أحدٌ بالأموال والأرقام، فقد تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية حديثاً مهماً لبيل غيتس، أشار خلاله إلى معضلة الفساد في أوكرانيا، وقال:«هذا أمر محزن للغاية بالنسبة للشعب هناك»، وأهمية كلام غيتس تنبع من خبرته ومصداقيته في هذا المجال، ومن قبل، فإنه بالتحليل كانت الحرب الروسية الأوكرانية ومع تدفق المساعدات الغربية المليارية على أوكرانيا مظنة للفسا.

وغيتس يتحدث صراحة عن الفساد في أوكرانيا، والحكومات الغربية تصمت صمتاً مطبقاً عن هذا الفساد لأنها تدير معركة كسر عظمٍ مع روسيا وحرباّ دولية ضدها، وهي لا تريد أي إثارة للشكوك تقلل من هذه المعركة والحرب، ولكنها ستفيق يوماً وستتحرك مؤسساتها وستتبعها وسائل إعلامها، وسينكشف المستور ويصبح المسكوت عنه اليوم حديث العالم غداً، وإن غداً لناظره قريب.