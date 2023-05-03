صبر قبيلة النائب الأردني عماد العدوان بدأ ينفد

في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة سجن عوفر الإسرائيلي تمديد حبس النائب الأردني عماد العدوان، والذي عثر في سيارته على ما يقرب من 1000 قطعة سلاح و100 كيلو غرام من سبائك الذهب، تجمهر المئات من ذويه ومواطنين أردنيين آخرين في منطقة غور الأردن، مكان ولادته وإقامته، لإظهار الدعم له.

تبددت آمالهم في الإفراج الفوري عنه، ولم تطمئنهم رسائل السلطات الأردنية. الملك صامت. رئيس الوزراء لم يتخذ قراره. ووزير الخارجية لم يفعل شيء. والرسائل الرسمية الصادرة عن مكتب المتحدث سنان المجالي، تتضمن فقط "نحن مهتمون"، و"نحن في الصورة"، و"نحرص على توفير جو مريح على المستوى السياسي والأمني".

"أجواء مريحة من أجل ماذا؟"، يجيب أفراد قبيلة العدوان. "لقد كنا دائما أوفياء للملك، والآن قد يظهر ولاء الملك لنا"، غير أن محكمة سجن عوفر أعلنت أمس الثلاثاء تأجيل الزيارة الأولى، لمحامي دفاع العدوان لثلاثة أيام أخرى.

خلال 30 عاما من السلام مع الأردن، لم يكن هناك تهريب أسلحة بهذا الحجم، وكان النائب العدوان على يقين من أن حصانته البرلمانية ستلعب لصالحه، وأن السيارة التي كان يستقلها مع اثنين من مرافقيه لن يتم تفتيشها.

كان من الممكن أن تنتهي الخطة بكارثة كبيرة، وأن يصل عضو البرلمان إلى الضفة الغربية بالسلاح، وهنا كان من المفترض أن ينتظروا البنادق والمسدسات لتنفيذ سلسلة من الهجمات في فترات زمنية متفق عليها، إلا أن "الشاباك" أحبط الخطة، وصورة مخزون السلاح تتحدث عن الخطر الكامن فيه.

أصدر رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، تعليماته لأعضاء المجلس البالغ عددهم 130 عضوا بعدم الحديث في الأمر، كما صدرت تعليمات صارمة للصحفيين في الأردن بالاعتماد فقط على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، دون تعليقات أو مقالات عن عائلة المحتجز.

وبسبب الحظر، قررت وسائل الإعلام الأردنية إحياء ذاكرة قرائها بقضية حارس الأمن الإسرائيلي، زيف مويال، الذي قتل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 مواطنين أردنيين بالرصاص في شقته المستأجرة في مجمع السفارة الإسرائيلية بعمان.

تاجر الأثاث الأردني الذي اكتشف أن مستأجر الشقة إسرائيلي، حاول طعنه، واضطر حارس الأمن إلى إطلاق النار عليه، وكانت الضحية الثانية صاحب الشقة الذي وقع في مكان الحادث وأصيب برصاصة.

في هذه الحالة، لم يغادر حارس الأمن الإسرائيلي فقط دون تحقيق من قبل السلطات الأردنية، ولكن عند عودته إلى القدس، استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبال الأبطال في مكتبه. وكان الأردنيون على يقين من أن ذكر هذه القضية سيكون بمثابة سبب للإفراج السريع عن عضو مجلس النواب الأردني، عماد العدوان.

تولى ثلاثة محامين من عرب 48 طواعية مهمة الدفاع عن العدوان. ومع ذلك، وحتى نهاية التحقيقات، لم يتم السماح لهم بالوصول إلى المشتبه به. وحصل فقط السفير الأردني في إسرائيل، غسان المجالي، والقنصل، على إذن بزيارته، وأفادوا أنه عومل بإنصاف، وأن صحته لم تتضرر.

ومن المرجح أن يعود العدوان إلى الأردن في الأسبوع المقبل. وبناءً على المطلب الإسرائيلي، ستُلغى عضويته في المجلس النيابي، ولا يسع المرء إلا أن يتخيل الوضع المعقد للملك عبد الله الثاني: من ناحية علاقته السيئة برئيس الوزراء نتنياهو، وعلاقات العمل والتعاون الممتازة بين قوات الأمن في البلدين، من ناحية أخرى..

فلا تزال إسرائيل تزود الأردن بالمياه والغاز، فيما تشير قبيلة العدوان القوية بالفعل إلى أن صبرها بدأ ينفد. وفي الواقع يعتبر ذلك تشابكا، لا يعرف الملك بعد كيف سيخرج منه.

"يديعوت أحرونوت"

ترجمة: يحيى مطالقة