حال العالم بين صلعة ولحية

وقد اشتهرت هذه المولودة وقتها كما لم تشتهر مولودة قبلها، وكان السبب أن سكان مصر وصلوا بولادتها إلى 100 مليون إنسان، وكان مجيئها إلى الدنيا كأنه جرس إنذار، وكان سبب الإنذار أن الحكومة ترى مواردها أقل من أن تستطيع مواجهة حاجات المائة مليون.

وفي هذه السنة تكررت حكاية ياسمين، ولكن على نطاق أوسع بكثير، هو نطاق العالم كله على امتداده، وكان ذلك عندما جاءت مولودة فلبينية إلى الدنيا اسمها فينيس.

كانت أم فينيس تحمل اسم مارجريت، ولم تكن تعرف أن العالم سيكون على موعد مع ابنتها، بالضبط كما كان المصريون على موعد مع ياسمين، فلقد اكتمل سكان العالم بوصول فينيس 8 مليارات إنسان، وفي عام 2011 كان سكان العالم سبعة مليارات.

ومع وصول سكان الكوكب إلى هذا الرقم تجدد الكلام عن العدد المتزايد، وعمّا إذا كانت موارد الأرض كافية لمواجهة حاجات هذا العدد، أم أن نظرية توماس مالتوس لا تزال صحيحة؟!

كان مالتوس من أساتذة الاقتصاد الإنجليز، وكان تقديره أن معدل زيادة السكان أسرع بكثير من معدل الزيادة في الغذاء عالمياً، وكان يقول إن المعدل الأول اسمه المتوالية الهندسية، وإن الثاني متوالية عددية، وإن سرعة الأول أضعاف أضعاف الثاني، وإن هذا يؤدي في النهاية إلى أن يواجه العالم مشكلة في توفير غذاء الكثيرين من سكانه، وإن الطبيعة هي التي تتدخل لحل هذا الإشكال.

والمشكلة أنَّ تدخُّل الطبيعة الذي رآه يأتي عنيفاً في العادة، لأنه يتم من خلال الأمراض والحروب والأوبئة، التي تضرب العالم كلما زاد عدد سكانه بوتيرة أسرع مما تزيد بها موارده في الغذاء بالذات. ولم تكن نظرية مالتوس قرآناً مقدساً، ومع ذلك آمن بها كثيرون بقوة، ولا يزال هؤلاء الكثيرون يرددون نظريته ويعودون إليها، كلما كان العالم على موعد مع تعداد سكاني جديد.

وفي أيام فيروس «كورونا»، خصوصاً في عز ذروته، كانت هذه النظرية الإنجليزية حاضرة بقوة، وكان الذين يعتقدون في صحة نظرية مالتوس يلوذون بها في تفسير ما كان يحدث، وكان الوباء كلما دخل مرحلة جديدة من مراحل تطوره، انتعش الحديث عن النظرية، وعن أن صاحبها كان على حق، وعن أن ما يتواتر من أنباء عن تصنيع الفيروس في مختبر إنما يدل على أن مالتوس كان بعيد النظر.

وكان اختفاء «كورونا» فجأة، بمثل ما ظهر فجأة، مما يقوي حديث نظرية المتواليتين ويدعمها، وكان هذا الحديث يجد الكثيرين الذين يصدقونه، ولا يزال.

كان رأي الأستاذ الإنجليزي الشهير هو رأي العلم بشكل أو بآخر، وإذا شئنا الدقة قلنا إنه كان رأي علم الاقتصاد على وجه الخصوص، لأن صاحب النظرية هو واحد من أبناء هذا العلم في التقييم الأخير، ولكنَّ هذا لا يعني أنه الرأي الذي يحتكر الحقيقة.

ولا يزال رأيه اجتهاداً يقدّسه بعض الناس ويلعنه البعض الآخر ويراه افتئاتاً على ما تقول به الكتب المقدسة، التي ترى مجيء كل إنسان إلى هذا العالم مقترناً بمجيء رزقه معه، وبالتالي فلا مجال للكلام عن متوالية هندسية تميّز السكان، ولا عن متوالية عددية يختص بها الغذاء.

وإذا كان مالتوس قد عاش ومات في القرن التاسع عشر، فإن العالم كان على موعد في القرن العشرين مع إنجليزي آخر كان رأيه على النقيض من الرأي الذي أسست له النظرية الشهيرة.

وكان هذا الإنجليزي الآخر هو الآيرلندي الشهير برنارد شو، الذي اشتهر بسخريته، كما اشتهر بأدبه المسرحي الذي كانت السخرية إحدى صفاته، وكانت هي طابعه الذي يميزه عن كل مسرح آخر، وكانت سخريته أداة من أدوات التعبير عمّا يرى من أمور عالمنا الذي عاشه ونعيشه.