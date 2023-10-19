نخطئ إذا تصورنا أن إسرائيل تريد القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، فالقضاء عليها ليس الهدف من وراء كل هذه الضربات الوحشية على الناس في القطاع، ولكن الهدف هو تقليص قدراتها ونزع بعض أسنانها، بالإضافة طبعًا إلى الثأر لهجوم السابع من أكتوبر.. هكذا قالت تل أبيب منذ اللحظة الأولى، وهكذا لم تنكر أو تداري.

ولو عاد أحد إلى ما صدر عن الحكومة الإسرائيلية، عندما شنت كتائب القسام هجومها في ٧ أكتوبر، فسوف يجد هذا المعنى في حديث الحكومة هناك عما تتجه إليه في غزة.

أما لماذا؟.. فلأن وجود حماس في حد ذاته ضمانة لبقاء قضية فلسطين منقسمة وبالتالي معلقة بلا حل، وقد عاشت الحكومات المتعاقبة في الدولة العبرية لا تريد حلًا للقضية ولا تسعى إليه، وكانت تحرص على أن تكون حماس موجودة في غزة، بمثل ما إن السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة الغربية.

وعندما يكون الوضع الفلسطيني بهذا الشكل، فإن أبناء القضية أنفسهم يظلون منقسمين، لأن ما تقبله الضفة على مائدة التفاوض، ترفضه حماس أو تتحفظ عليه في المقابل، وهذا بالضبط ما ترغب فيه إسرائيل وتظل تسقيه وتغذيه.

والأسطورة اليونانية القديمة تروي عن دنلوب التي ذهب خطيبها إلى الحرب ولم يرجع، وفي كل صباح كان عريس جديد يتقدم إليها، وكانت تستمهلهم حتى تنتهي من نسج ثوب في يدها، وكانت تفك ليلًا ما تنسجه نهارًا.. ولا تزال القضية في فلسطين تبدو وكأنها دنلوب العصر.. فلا خطيب دنلوب عاد ولا هي انتهت من الثوب في يدها!.

ومنذ بداية الهجوم الذي بادرت به كتائب القسام، كان المعلن في الأجواء الإسرائيلية أنهم لا يريدون الإجهاز على حماس، ولا يريدون تقديم غزة هدية لمحمود عباس في الضفة، وما بين هذين الهدفين يتحركون ويروحون ويجيئون.

ثم إن حماس نفسها لا يمكن القضاء عليها تمامًا، لأنها فكرة تنتقل من جيل إلى جيل أكثر منها تنظيمًا عسكريًا أو سياسيًا، ولأن إسرائيل كلما قضت على قيادي فيها جاء في مكانه قيادي آخر، وكلما قتلت عنصرًا من عناصرها حل في موضعه عنصر جديد وربما أكثر.. وهذا هو حال التنظيمات الأيديولوجية كلها لا حال حركة حماس وحدها.

ولا بديل إلا أن تجد القضية حلها العادل على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعندها سوف تتوارى حركة حماس من تلقاء نفسها، لأنها تتغذى منذ نشأتها على وجود القضية وعلى عدم حلها، وتعرف اسرائيل هذا جيدًا، وتتصرف طول الوقت بناء على هذه المعرفة.. والفلسطينيون يساعدونها ولا يزالون بالبقاء منقسمين بين الضفة وبين القطاع.

المصري اليوم

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