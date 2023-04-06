استمرار الاحتجاج ضد التعديلات القضائية يجب أن يكون تحركًا لمغادرة الضفة الغربية

هناك صراع قوي في هذه الأيام من أجل الصورة القانونية لإسرائيل.. وبالنسبة للحركة الاحتجاجية، فهذا أولاً وقبل كل شيء نضال لضمان استقلال المحكمة العليا كركيزة لدولة ديمقراطية، ولكن حتى لو نجح الاحتجاج في نضاله، ما زلنا لم نحرز حتى أدنى تقدم نحو القضاء على الخطر الأكبر على وجود النشاط الصهيوني- استمرار الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية مع وجود مشروع استيطاني واسع النطاق.

أهم سبب للحفاظ على استقلال المحكمة العليا هو الدعم الذي ستقدمه في المستقبل لتحرك كبير، ومعقد للانسحاب من معظم الأراضي الفلسطينية.

يقترب الوقت الذي سيصل فيه المشروع الاستيطاني إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بخروج إسرائيل من قلب الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إخلاء العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اليهودية وآلاف الأشخاص.

وهكذا، فإن حل الدولتين للشعبين سيفشل، على أساس الحدود الأمنية لإسرائيل، والمعنى واضح: أولاً، سوف يتعمق الفصل العنصري في الضفة الغربية، مع صراع دموي مستمر مع الفلسطينيين وإلحاق الضرر بالفلسطينيين، وباتفاقيات السلام مع الدول العربية الأخرى. وبعد فترة ليست طويلة ستنهار إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. أي نهاية المشروع الصهيوني.

وفي ظل مساعي الحركة الاحتجاجية لاحتواء اليمين، من الضروري توضيح ماهية اليمين. يمكننا تعريفه في السياق الإسرائيلي على النحو الآتي: مزيج من اليمين الاقتصادي (أي إنكار دولة الرفاهية)، والجناح السياسي اليميني، أي السعي من أجل سلامة الأرض مع إنكار تسوية إقليمية في الضفة الغربية.

لقد تجاوز اليمين الواقعي دائمًا الأحزاب، وكان له ممثلون بارزون في حزب العمل، عندما كان في أوج قوته، وعلى رأسهم موشيه ديان وشمعون بيريز. وأمامهم وقف إسرائيل جليلي، وغولدا مئير، ويغال ألون، وإسحاق رابين.

تعزز دولة الرفاه، بدعم وتشجيع من الحكومة، ريادة الأعمال الإنتاجية لهذه القضية في جماهير المراكز الحرة والإبداعية، مع كبح العوامل المالية والاحتكارية، ومنح خدمات اجتماعية شاملة وعالية الجودة (تعليم مجاني على جميع المستويات، خدمات صحية كاملة، وما إلى ذلك) على أساس الضرائب التصاعدية، وفوائدها. في الاقتصاد والمجتمع، هم كل أولئك الذين تتعارض مصالحهم مع التقدم المادي والروحي والعلمي لجميع السكان.

كان شمعون بيريز هو الذي روَّج كوزير دفاع في حكومة رابين الأولى، لمشروع الاستيطان في قلب الضفة الغربية، خلافًا لسياسات رابين وألون. هذا المشروع الذي توسّع بشكل كبير منذ وصول الليكود إلى السلطة عام 1977 وما زال مستمرًا حتى يومنا هذا، وكان يهدف إلى تخريب "خطة ألون"، وهي خطة سلام تقوم على الحدود الأمنية لدولة إسرائيل، دون ضم المناطق المكتظة بالسكان العرب.

وما هو هدف الشخصيات السياسية التي بادرت إلى الاستيطان الواسع في قلب الضفة الغربية، والذي يخفي عن أعين معظم المستوطنين، ويروج له؟ استمرار الصراع، وربما حتى وشم اتفاقيات السلام القائمة (بمساعدة عوامل الجانب العربي المهتمة باستمرار الصراع)، الأمر الذي سيجعل من الصعب على إسرائيل أن تتطور كدولة رفاهية. (دولة الرفاهية هي بنية تحتية للديمقراطية في الدول الغربية المتقدمة).

يمكن تصحيح نتائج الثورة القانونية عندما تعود الأحزاب الليبرالية إلى السلطة، أو عندما يأخذ المعتدلون بقيادة الليكود السلطة من بنيامين نتنياهو وشركائه.

عندها سيكون من الممكن أيضًا إصلاح العديد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي وأنظمة الرفاهية.

ومع ذلك، إذا وصلنا إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قلب الضفة الغربية- وقد يحدث هذا في ظل الحكومة الحالية في السنوات الأربع المقبلة- فإن مستقبل المشروع الصهيوني سينتهي.

وما الذي يجب فعله؟ كجزء من النضال ضد الثورة القانونية، أو كاستمرار فوري لها، يجب إنشاء حركة كبيرة تناضل من أجل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وفقًا لمبادئ "خطة ألون"، مع ترك الكتل الاستيطانية بالقرب من الخط الأخضر في دولة إسرائيل وتبادل مناطق معينة.

لا بدَّ من تجنيد الناس من جميع الدوائر الاجتماعية ومن بين أعضاء الكنيست الحاضرين فيها، وسوف يلعب قدامى المحاربين في قوى الأمن الذين يؤمنون بهذا الرأي، دورًا مهمًا في هذه الحركة، ولذلك يجب أن تنجح حركة المقاومة ضد التعديلات القضائية، لأن ذلك سيضع البنية التحتية للاستمرار المنشود: انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية على أساس "خطة ألون".

نقلاً وترجمة عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية