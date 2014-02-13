غارديان: أفغانستان تحرر سجناء رغم اعتراض الولايات المتحدة

وأشارت الصحيفة إلى الرئيس حامد كرزاي أمر في وقت سابق بالإفراج عنهم من مركز اعتقال باروان ، الذي أدارته الولايات المتحدة سابقاً في اقليم باغرام ، وأدى هذا القرار إلى غضب الولايات المتحدة ، التي تقول إن هؤلاء الأشخاص هم المسئولون عن مقتل الجنود الدوليين والأفغانين.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الأمريكي قوله قبيل صدور القرار إن هؤلاء الأشخاص "خطيرون للغاية" ومرتبطون ارتباطا مباشرا بالهجمات التي قتلت وأصابت 32 من أفراد حلف شمال الأطلسي و 23 من الأفغان.

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إن الجنرال غلام فاروق، رئيس وحدة الشرطة العسكرية التي تدير سجن باغرام ، أكد إن السجناء قد أفرج عنهم ، وأضاف "إنهم غادروا السجن وتوجهوا إلى منازلهم".