التايمز: تسجيل مسرب لمرسي يقول فيه إن الاعتصامات المؤيدة له "عديمة الجدوى"

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أقر في تسجيل صوتي مسرب بهزيمته أمام النظام العسكري الجديد، كما أنه تنبأ بأن القائد الذي قاد الانقلاب العسكري في مصر، سيمسك بزمام الحكم في غضون الأسابيع المقبلة.

وكشفت أن التسجيل الصوتي المسرب كان خلال لقاء مرسي مع محاميه العام الماضي، وقال كاتب المقال إن مرسي بدا وكأنه منكسر ومنهزم، مضيفاً أنه كان يطلب المال لشراء الطعام والألبسة في السجن الذي يقبع فيه في الأسكندرية.

وقالت الصحيفة إن التسجيل المسرب لمرسي يأتي في مرحلة دقيقة في مصر وفي ظل حملة دعائية واسعة النطاق للفريق عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر القضاء على الإخوان المسلمين مهمته الأولى.

وتشير إلى أن الاستخبارات المصرية قد تكون هي التي قامت بتسريب التسجيل السري لمرسي، وقد سلم التسجيل الصوتي المسرب إلى صحيفة الوطن الاثنين فيما يبدو أنها محاولة لإثبات أن مرسي لم يعد يؤمن بأن المظاهرات والاعتصامات التي ينظمها أنصاره ويصفها بأنها "عديمة الجدوى".