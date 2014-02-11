جابان تايمز: روسيا والصين والفيتو مجدداً

وذكرت الصحيفة إن المبعوث الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين تعهد باستخدام حق النقض لمشروع القانون المقترح إذا لزم الأمر ، بالإضافة إلى أن تشوركين ومبعوث الصين لدى الأمم المتحدة لم يظهرا في جلسة الاثنين لمناقشة مشرع القرار المدعوم من الغرب ومن بعض الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن تشوركين قوله "إن هذا النص لن يكون له أي تأثير إيجابي على الوضع" موضحا لماذا لم تكلف روسيا نفسها عناء حضور الاجتماع ، وأضاف : "إذا كان هذا القرار سيضيف أي شيء، فهو تعطيل الجهود الإنسانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا والصين ، الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية، قامتا باستخدام حق النقض ضد ثلاثة قرارات سابقة ، والتي كان من شأنها زيادة الضغوط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.