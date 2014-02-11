جيروسالم بوست: سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يدافع عن كيري

المقاطعة لإسرائيل، وهو أمر كان واضحا مرة أخرى هذا الأسبوع ، كما أن الرئيس أوباما جعل هذا الأمر واضحا وضوح الشمس ".

وذكرت الصحيفة إن ديرمر، الذي وصل إلى واشنطن في كانون أول / ديسمبر الماضي ، كان من كبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن المقربين منه منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحاته كانت جزءا من محاولة استمرت لأكثر من أسبوع من قبل الحكومة لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد انتقاد السياسيين الإسرائيليين لتلميحات كيري إلى أن إسرائيل يمكن أن تُعاقب إذا لم تتعاون في محادثات السلام.