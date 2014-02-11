غارديان : مصر يائسة من تدهور القطاع السياحي

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع السياحة سجّل 3.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2013، مقارنة مع 7.7 مليار في عام 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك وأدت إلى ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة، هشام زعزوع قوله إن الفنادق في مصر استقبلت 9.5 مليون سائح فقط في عام 2013، مقابل 14.7 مليون في عام 2010.

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إنه في بلد توفر فيه السياحة نسبة 12.5٪ من العمالة، و 11.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون تأثير تضرر القطاع السياحي مروعاً للكثير من المصريين.