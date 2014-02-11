ديلي تلغراف: إيران تختبر "صاروخاً جديداً"

وذكرت الصحيفة أن الوكالة وصفت هذه الصواريخ بأنها "الجيل الجديد"، في إشارة إلى أنها تحديثات على صواريخ موجودة أصلاً ، وإن لديها قدرات كبيرة على التهرب من الرادار، ولكنها لم تعطَ اسماً بعد.

وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن الصاروخ الثاني، ويدعى بينة، أو "بصيرة"، موجه بالليزر ويمكن إطلاقه من الأرض أو من الطائرات ، حسب وكالة ايرنا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاختبارات جاءت بعد تصريحات حسن روحاني إن بلاده تبقي أبوابها مفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن إيران مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي.