الفضائية المصرية تجري حديثا مع رئيس تحرير إرم

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طالب رئيس تحرير موقع إرم الاخباري تاج الدين عبد الحق بتطوير التشريعات المنظمة لعمل الصحافة الإلكترونية بما يضمن حماية الملكية الفكرية ، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الأساسي الذي تواجهه معظم المواقع الإلكترونية في الوطن العربي. وقال في حديث تلفزيوني مع الفضائية المصرية إن جودة المحتوى الإعلامي وتنوعه يعتمد بشكل أساسي على توفير محتوى خاص لكل موقع.

وتناول عبد الحق تجربة إرم وقال في هذا الصدد إن إرم وضعت نصب عينها الانتصار للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده . وأشار إلى أن إهتمام الموقع بالشأن المصري مرده إلى أن مصر تشكل أكبر كتلة ديمغرافية في الوطن العربي فضلا عن أن الهم المصري هو هم عربي وأن قلق المواطن المصري وأمنه له إرتدادات في كافة الدول العربية.