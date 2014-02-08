غارديان: هل سيسمح لباسم يوسف بتقديم حلقة ثانية؟

لندن- قالت الصحيفة إن المذيع المصري الساخر باسم يوسف عاد إلى بث برنامجه للمرة الأولى منذ أن تم منعه قبل ثلاثة أشهر، ساخرا من تملق وسائل الإعلام لعبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس المقبل للبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسف ركز على موجة الدعم الإعلامي للسيسي، وذهب يوسف مرة أخرى في جرأة انتقاده للنظام السياسي المدعوم من الجيش أبعد من أي شخص آخر على المحطات الفضائية العربية.

وذكرت الصحيفة أن يوسف، الذي لم يناقش أسباب وقف برنامجه على محطة CBC في شهر تشرين ثاني / نوفمبر، أظهر أن جميع المواضيع في البلاد تؤدي إلى السيسي، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

وتساءلت الصحيفة فيما إذا كان سيتم السماح ليوسف ببث "الحلقة الثانية" من برنامجه مع المحافظة على هذا الزخم من الانتقادات الساخرة واللاذعة للسيسي وللحكومة التي يدعمها.