واشنطن بوست: إجلاء المدنيين من حمص يرفع الآمال في محادثات السلام

واشنطن- قالت الصحيفة إنه تم إجلاء المدنيين الجمعة من منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص السورية بعد أكثر من عام ونصف من المعاناة تحت الحصار الحكومي، وهي صفقة قد تعزز الثقة قبيل الجولة الثانية من محادثات السلام.

ونقلت الصحيفة عن عمال الإغاثة أنهم سمعوا قصصا مروعة من أكثر من 80 شخصا تم إجلاؤهم من مدينة حمص القديمة، يصفون فيها كيف كانوا يعيشون على ملعقة من القمح يوميا، والبعض الآخر قالوا إنهم كانوا يقتاتون على الأعشاب وأوراق الشجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، للسماح بإجلاء للمدنيين، جاء قبل أيام من استئناف محادثات السلام في جنيف، التي أكدت الحكومة السورية الجمعة أنها ستشارك فيها.

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إن الجولة الأولى من محادثات جنيف، وهي المرة الأولى التي يجلس فيها الجانبان على طاولة المفاوضات خلال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، فشلت في تحقيق نتائج ملموسة.