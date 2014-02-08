ديلي تلغراف: مستوطنو وادي الأردن قلقون من مقترحات كيري

لندن- قالت الصحيفة إنه بعد 40 عاما من وصول أول المستوطنين اليهود إلى هذا الجزء القاحل من الضفة الغربية المحتلة لإقامة المجتمعات الزراعية التي ازدهرت بشكل كبير، يخشى السكان على "جنتهم" من خطط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وذكرت الصحيفة أن كيري، الذي جعل من اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أولوية دبلوماسية له، من المتوقع أن يصل قريبا إلى القدس في زيارته الحادية عشرة في أقل من عام، لدفع المفاوضات التي جاءت إلى حد كبير كنتيجة لدبلوماسيته المكوكية المكثفة.

وفي نفس السياق قالت الصحيفة إن المحادثات في الخمسة الأشهر السابقة أظهرت علامات "بسيطة" في إحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية مثل الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة وادي الأردن هي موطن لـ 4500 مستوطن إسرائيلي، و 60 ألف فلسطيني، يعيش معظمهم في مدينة أريحا.