فايننشال تايمز: تدهور اقتصاد إيران رغم الانفراجة مع الغرب

لندن- ترسم الصحيفة في تقرير لها صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في إيران في ظل اتفاق جنيف واحتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي مع الغرب ينهى الخلاف بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وفي تقرير بعنوان: "النفط والغاز الإيرانيان في أزمة مع اشتداد برد الشتاء"، تقول الصحيفة إن إيران الغنية بالنفط والغاز ترشد استخدام الغاز بعد أن بدأ الثلج يكسو معظم أنحاء البلاد.

ويقول التقرير إن حوالي 2000 محطة للغاز الطبيعي المسال توقفت في إيران حتى الأربعاء الماضي، وتوقف الضخ إلى بعض القطاعات الصناعية ومحطات توليد الكهرباء حتى يمكن توفير الغاز للمنازل، خاصة في المناطق الشمالية، التي تواجه أقسى موجة ثلوج خلال الـ 60 عاما الأخيرة.

وتؤكد الصحيفة أن العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات هي أحد أسباب هذا الوضع السيئ، مشيرة إلى أنه "لا يبدو أن الوضع سوف يتحسن بالدرجة المأمولة إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والقوى الكبرى".