ميدل ايست تايمز: منع المساعدات عن المدنيين في سوريا

سدني- قالت الصحيفة إن مجموعة من الخبراء المستقلين للأمم المتحدة أعلنوا الخميس أن جميع الإطراف في الحرب الأهلية السورية يمنعون المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة، دعت في بيان صادر عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة إلى وقف استهداف المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن بيان الأمم المتحدة قوله: "إن تقرير الخبراء يوثق للقصف العشوائي للمدنيين، وحالات الاختفاء والإعدام في سوريا، وانه أصبح من الواضح أن الحرمان من الإغاثة الإنسانية أصبحت وسيلة من وسائل الحرب".