لوس أنجلوس تايمز: انتقادات إسرائيلية واسعة لمقترحات كيري

واشنطن- قالت الصحيفة إنه مع ضغط كيري في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتقديم تنازلات من كلا الجانبين، أطلق اليمين الإسرائيلي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما غاضبا على رأس الدبلوماسية الأمريكية، متهما إياه بالفشل في فهم احتياجات إسرائيل الأمنية وتشجيع حملة دولية لمقاطعة وعزل إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن شبكة سي إن إن تصريحات لكيري يقول فيها: " إنني لست خائفا من الانتقادات، فلقد هوجمت باستخدام الرصاص الحقيقي، وليس الكلمات"، في إشارة إلى خدمته العسكرية خلال حرب فيتنام.

وقال كيري إنه يعترض بشدة على الانتقادات بأنه لا يؤيد إسرائيل بما فيه الكفاية، وأضاف: "لدي سجل من التصويت 100٪ في دعم إسرائيل لمدة 29 عاما في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة"، حسبما جاء في الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين يحضرون في الأسابيع القليلة المقبلة لإطلاق "إطار اتفاق" مبدئي حول القضايا الرئيسية، وربما يحصل على موافقة الإسرائيليين والفلسطينيين الجزئية على الأقل.