غارديان: المغرب يغير قانون زواج المغتصبين من ضحاياهم

لندن- قالت الصحيفة إن البرلمان المغربي قام بتغيير القانون الذي يسمح للمغتصبين بتفادي السجن عن طريق الزواج من ضحاياهم بعد حملة من قبل المنظمات غير الحكومية والاتحاد النسائي في المغرب.

وذكرت الصحيفة أن القانون نص سابقا على: "إمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز ملاحقته قضائيا إلا بعد صدور حكم بإبطال الزواج".

وفي نفس السياق قالت الصحيفة إنه من العواقب المروعة للقانون هو أنه إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة لم تكن راغبة في الزواج منه، فما عليه إلا اغتصابها لإجبارها على الزواج.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتحار أمينة الفيلالي، 16 عاما، التي أجبرت على الزواج بعد أن تعرضت للاغتصاب، كان حافزا للاحتجاجات والغضب في جميع أنحاء البلاد ، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تغيير القانون.