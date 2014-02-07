الرياض: فشلت أم تراجعت السياسة الأمريكية مع العرب؟!

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الصحيفة السعودية تقول إن ضعف مواقف الولايات المتحدة تجاه الأزمة السورية "رأته أوساط قريبة من أوباما أنه تراجع في سياسة أمريكا أفرز رأياً عاماً عالمياً بضعفها أمام خصومها، وفي العموم صار من لا يثق بهذه الدولة من العرب كبيراً وهو ما لم تشهده عصور علاقاتها جميعاً مع دول المنطقة".