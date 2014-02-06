ديلي تلغراف: الشرطة العراقية تستهدف النساء

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير لهيومن رايتس ووتش كشف تفاصيل مروعة من العنف والاعتداء الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل الشرطة العراقية والجيش والقوات الخاصة.

وفي السياق نفسه قالت الصحيفة إن النساء المعتقلات - على حد قولهن - تعرضن للضرب والاغتصاب والصدمات الكهربائية من قبل المحققين، الذين هددوا في بعض الأحيان باعتقال بناتهن وتعذيبهن بنفس الطريقة.

وذكرت الصحيفة إن ثقافة العنف الجنسي شائعة عند القوات العراقية لدرجة أن أحد موظفي سجن للنساء قال لهيومن رايتس ووتش: "إننا نتوقع أن أفراد الشرطة يغتصبون النساء في الطريق إلى السجن."