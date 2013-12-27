إندبندنت: دول شرق آسيا تقبل على أزمة عميقة

لندن- قالت صحيفة الاندبندنت في افتتاحيتها تحت عنوان"أزمة آسيا المقبلة"، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لضريح ياسوكوني أثارت الكثير من مشاعر الغضب والاستياء في الصين، وساهمت في "تفاقم حدة الصراع" بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلمة "ضريح" في الصين تحمل في طياتها مفهوما لراحة الإنسان النفسية، وتستحضر صوراً للمصلين في لحظات تأمل هادئة على ضوء الشموع في كومبوستيلا أو أسيزي.

وتابعت:"لكن في اليابان فإن كلمة ضريح يمكن أن تحمل دلالات مختلفة، وهذا هو السبب زيارة رئيس الوزراء الياباني لضريح ياسوكوني الذي تسبب بالذعر في شرق آسيا وفاقم من مخاوف نشوب صراع عسكري بين اثنين من القوى العظمى في المنطقة".

ومضت الصحيفة تقول إن:"هذا الضريح بني لتكريم قتلى الحرب اليابانيين ومئات الرجال الذين أدينوا بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي اليابانية التي تحتلها الصين وكوريا".