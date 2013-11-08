غارديان: السعودية تموّل حروباً متعددة في سوريا

وتقول الصحيفة إنّ "السعودية ستدفع ملايين الدولارات لتسليح وتدريب آلاف المقاتلين السوريين من أجل تشكيل قوة جديدة تساعد على إسقاط نظام الرئيس، بشار الأسد، وفي الوقت ذاته تغيير معادلة القوة بين المعارضة المسلحة، التي هي في مصلحة الجماعات المتشددة".

وأضافت نقلاً عن تقارير عربية وغربية أنّ "الدعم السعودي سيوجّه لجماعة جيش الإسلام، التي أنشئت في سبتمبر/أيلول باتحاد 43 مجموعة سورية. ويتوقع أن يكون لها دور بارز بين فصائل المعارضة السورية المسلحة".

وتابعت الصحيفة تقول "ستحرم من المساعدات السعودية الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، على غرار الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، وستشمل جماعات أخرى غير متشددة ولها توجّه سلفي".