يو أس آيه توداي: إيران تهتف الموت لأمريكا بينما تجلس على طاولة المفاوضات

وتابعت الصحيفة "انضم عشرات الآلاف من المتظاهرين في هتافات الموت لأمريكا يوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية لمهاجمة السفارة الأمريكية في طهران عام 1979".

ونقلت الصحيفة عن سعيد جليلي، وهو الخصم الرئيسي في المحادثات النووية وكبير مستشاري المرشد الأعلى علي خامنئي إن "محاربة الاستكبار العالمي والسياسات العدائية الأمريكية هو رمز للتضامن الوطني لدينا".

وتقول الصحيفة إن "الاحتجاج يأتي في الوقت الذي تستعد ايران فيه لاستئناف المفاوضات يوم الخميس مع الغرب بشأن فتح برنامجها النووي للتفتيش لاثبات انها لا تسعى لصنع أسلحة نووية.. بينما كتب خامنئي على تويتر أنه ليس متفائلا بشأن المفاوضات ".