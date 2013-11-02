فاينانشال تايمز: لماذا سيطرح كاميرون صكوكا إسلامية؟

تتناول الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميون، والتي تقول إنها مفاجأة، بعد أن أعلن أعلن عن نية حكومته طرح "صكوك إسلامية" للتداول.

وتضيف الصحيفة "إذا نجحت بريطانيا في تجنب الجدل الديني حول تحريم الفوائد من خلال تدبير مقبول شرعا ستصبح لندن المركز الغربي لهذا النوع من الاستثمارات".

وتنقل الصحيفة عند عبد الكريم حسين مدير بنك "المشرق كابيتال" في دبي تعليقه على المشروع قائلا إن "الاقتصاد البريطاني هو من بين الأكبر في العالم، لذلك ستؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز وضع الصكوك الإسلامية في العالم".

وتقول الصحيفة إن حكومة حزب العمال الأخيرة هي صاحبة فكرة المشروع وقد قامت بالتحضيرات اللازمة لإطلاقه، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية عرقلت انطلاقه عام 2008.