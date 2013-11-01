غارديان: قصر صدام سيصبح قبلة فنية على شاطئ الخليج

نشرت صحيفة غارديان تقريرا عن قصر الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي سيتحول إلى متحف، قائلة إن النشاط على أشده في القصر القائم على شاطئ الخليج في مدينة البصرة لتحويله إلى متحف فني.

وأضافت "سيكون المتحف الجديد معقلا للتحف الفنية في جنوب العراق التي لم يعد متحف البصرة القديم ملائما لعرضها بسبب الخراب الذي لحق به نتيجة الظروف الأمنية".

وتابعت الصحيفة "تشكلت لجنة لجمع التبرعات من أجل تغطية تكاليف تحويل القصر إلى متحف، وإذا سارت الأمور حسب المخطط فسوف يفتح المتحف الجديد أبوابه للزائرين في أواخر العام المقبل".

ويهدف المتحف الجديد، وفقا للصحيفة، إلى تسليط الأضواء على حضارات العراق القديمة مثل السومرية والأشورية والأكدية لمواجهة الثقافة الشيعية التي لا ترى في تاريخ العراق اي شيء قبل أو بعد تاريخ الإسلام الشيعي كما يقول الجنرال بارني وايت سبانر قائد قوات المشتركة في جنوب العراق سابقا وصاحب الفكرة".