البيان: طريق مصر الصحيح

وتقول الصحيفة إنّ المصريين أدركوا أنّ الكثير من الشعارات التي تطلق متسترة وراء قناع الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان تخفي وراءها قدراً كبيراً من المراوغة للاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين. فالإخوان المسلمين استغلوا رغبة المصريين العارمة بالتغيير وجذبوهم بشعاراتهم البراقة ولكن كان يكفي بضعة شهور لكي يتم اكتشاف أهدافهم الساعية إلى السلطة.

كان الدرس قاسياً للمصريين، ولكنهم تجاوزوه بأقل الخسائر والتكاليف، نظراً لمتانة مؤسسات الدولة وخصوصاً العسكرية منها، والتي أثبتت أنها الدرع الحصين الذي يحمي الجميع في وقت الشدائد والمحن.

وترى الصحيفة أنّ المصريين بحاجة اليوم أكثر من أي وقت سابق إلى استقرار سياسي واقتصادي، لكي يتفرّغوا لبناء بلدهم بعد أن أضاعت عليهم جماعة الإخوان المسلمين التمتع بحلاوة ثورتهم الأولى ثورة يناير 2011، والتي أطاحت بحكم التوريث وثارت ضد الفساد والمحسوبيات. ولكن جماعة الإخوان ركبت الموجة وحاولت أن تجيّر ثورة الشعب المصري لصالحها، فكان ما كان من موقف موحد جمع المصريين جميعا ضد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.