هل "تستفيد" الصين من زلزال تركيا؟

أتاح موقف تركيا الفريد تجاه روسيا المزيد من الفرص التي لم تكن تخشى الاستفادة منها.

على الرغم من عضويتها في حلف الناتو، والعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي، وتقديم بعض أنواع الدعم الأمني والعسكري لأوكرانيا، لم تفرض تركيا عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، وأبقت علاقاتها مفتوحة وقوية مع موسكو.

نتيجة لذلك، تتلقى تركيا كميات معتبرة من النفط/الغاز الروسي بأسعار مخفضة، ما يوفر دفعة من الدعم لاقتصادها المترنح حاليا.

وقد رفع موقع تركيا الإستراتيجي بين أوروبا، أكبر مستورد للطاقة في العالم، ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبحر قزوين، من طموحات أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي/عالمي للطاقة.

ولعل هذه الطموحات قد تلقت زخما إضافيا مؤخرا، بعد أن أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحياء فكرة استخدام تركيا كمركز نقل إستراتيجي، مقترحا توسيع قدرة خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا مباشرة بتركيا تحت مياه البحر الأسود.