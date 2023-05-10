غزة لم تعد محصنة

شعرت بعد حوالي 15 عاما من جولات القتال بين غزة وإسرائيل، بشكل مألوف ومعروف إلى حد ما، أن شيئًا مختلفًا حدث طوال يوم أمس الثلاثاء.

وعلى الجانب الإسرائيلي، فضّل الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا حتى يتم الرد على إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، على عكس أي شيء عرفناه في الماضي؛ فلم تكن حماس ولا الجهاد الإسلامي في عجلة من أمرهما للرد، وفضّلا الانتظار لوقت ومكان أكثر مناسب لهما.

كان لدي حماس كل الأسباب الممكنة لمهاجمة إسرائيل صباح أمس، بسبب ضغوط الجماهير والمطالبات بالانتقام في وسائل الإعلام العربية وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقتل أربعة أطفال وخمس نساء في الهجوم الليلي إضافة إلى ثلاثة من كبار أعضاء الجهاد الإسلامي، كل هذا كان يجب أن يمهد الطريق لرد فوري.

وإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الأوقات السابقة التي تمت فيها مهاجمة أهداف تابعة للجهاد الإسلامي فقط، فإن العملية الإسرائيلية هذه المرة لم تأت نتيجة استفزازات من قبل الجهاد الإسلامي فقط، ولكن بعد قرارها المشترك مع حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان، الذي توفي إثر إضرابه عن الطعام في سجن إسرائيلي، أي أن حماس ليس لديها عذر حقيقي للاختباء وراءها وعدم الرد، أو كما قال أحد المعلقين الفلسطينيين: "حماس ليس لديها خيار سوى الرد، لأنها صاحبة السيادة في القطاع وهي المسؤولة عن أرواح سكانه".

وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الجهاد الإسلامي سترد، وكان السؤال هو ما إذا كانت حماس ستقفز بقوة مع التنظيم المنافس في حملة شاملة ضد إسرائيل، يمكن تفسير التأخير الكبير في الاستجابة بعدة طرق.

أولاً، صُدمت حركة الجهاد بالهجوم الإسرائيلي شبه المتزامن على ثلاثة من كبار أعضاء الحركة، وبعض مستودعات الصواريخ التابعة لها.