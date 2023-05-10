غزة لم تعد محصنة
شعرت بعد حوالي 15 عاما من جولات القتال بين غزة وإسرائيل، بشكل مألوف ومعروف إلى حد ما، أن شيئًا مختلفًا حدث طوال يوم أمس الثلاثاء.
وعلى الجانب الإسرائيلي، فضّل الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" الانتظار لمدة أسبوع تقريبًا حتى يتم الرد على إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، على عكس أي شيء عرفناه في الماضي؛ فلم تكن حماس ولا الجهاد الإسلامي في عجلة من أمرهما للرد، وفضّلا الانتظار لوقت ومكان أكثر مناسب لهما.
كان لدي حماس كل الأسباب الممكنة لمهاجمة إسرائيل صباح أمس، بسبب ضغوط الجماهير والمطالبات بالانتقام في وسائل الإعلام العربية وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقتل أربعة أطفال وخمس نساء في الهجوم الليلي إضافة إلى ثلاثة من كبار أعضاء الجهاد الإسلامي، كل هذا كان يجب أن يمهد الطريق لرد فوري.
وإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الأوقات السابقة التي تمت فيها مهاجمة أهداف تابعة للجهاد الإسلامي فقط، فإن العملية الإسرائيلية هذه المرة لم تأت نتيجة استفزازات من قبل الجهاد الإسلامي فقط، ولكن بعد قرارها المشترك مع حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان، الذي توفي إثر إضرابه عن الطعام في سجن إسرائيلي، أي أن حماس ليس لديها عذر حقيقي للاختباء وراءها وعدم الرد، أو كما قال أحد المعلقين الفلسطينيين: "حماس ليس لديها خيار سوى الرد، لأنها صاحبة السيادة في القطاع وهي المسؤولة عن أرواح سكانه".
وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الجهاد الإسلامي سترد، وكان السؤال هو ما إذا كانت حماس ستقفز بقوة مع التنظيم المنافس في حملة شاملة ضد إسرائيل، يمكن تفسير التأخير الكبير في الاستجابة بعدة طرق.
أولاً، صُدمت حركة الجهاد بالهجوم الإسرائيلي شبه المتزامن على ثلاثة من كبار أعضاء الحركة، وبعض مستودعات الصواريخ التابعة لها.
ثانيا، تسعى الحركة للتوصل إلى رد مشترك مع حماس، وعدم الذهاب بمفردها مرة أخرى في الحملة ضد إسرائيل، من الواضح للجهاد الإسلامي أن حملة أخرى دون حماس ستؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف حركتها، ولن تكون هناك أضرار كبيرة على الجانب الإسرائيلي، أي أن الهزيمة العسكرية قد تم إدراجها كخيار حقيقي.
ثالثا، حاولت الجهاد الإسلامي لساعات قليلة العثور على أهداف جذابة بدرجة كافية من الجانب الإسرائيلي، لإحداث رد فعل مؤلم يسمح لها بتقديم إنجازاتها الخاصة.
يمكن للتأخير من جانب حماس أن يشهد بشكل أساسي على الخلافات بينها وبين الجهاد الإسلامي، وفهم الثمن الباهظ الذي قد يدفعه الجسم السيادي في غزة مقابل حملة شاملة ضد إسرائيل، لدى حماس ما تخسره بالضبط لكونها الهيئة الحاكمة ومسؤولة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك أيضًا خلافات في الرأي داخل قيادة حماس حول طبيعة الرد. وكانت المعضلة حقيقية، ففي السنوات الأخيرة، نجحت حماس في إعادة تأهيل نسبي لقطاع غزة من خلال التفاهمات التي توصل إليها مع إسرائيل بوساطة مصرية حول دخول العمال إلى العمل في إسرائيل، والتوسع في إدخال البضائع من مصر الى غزة، حيث استقر قطاع غزة إلى حد ما، وحتى عندما هاجم الجيش الإسرائيلي أهداف الجهاد الإسلامي في حوادث سابقة، أوضحت حماس أنها لم تواجه تصعيدًا واختارت أن تنظر من الهامش عندما أقدم الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" على ضرب كبار المسؤولين في الحركة المنافسة، لكن القضية الحالية طرحت بالفعل معضلة أعمق أمام يحيى السنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى وآخرين على رأس الحركة.
ومن المحتمل جدا أن حماس، حتى الليلة الماضية على الأقل، كانت تبحث عن نوع مختلف من الرد، ربما ليس حملة شاملة، ولكن رد معين من شأنه أن يسمح لحماس بالابتعاد عن الأمر والشعور به، أي رد محسوب للغاية سيصدر من جهة ملتزمة بالواجب تجاه الجمهور الفلسطيني، دون جر غزة إلى حملة طويلة قد تستمر لأسابع ضد إسرائيل.
لقد نجحت العملية الإسرائيلية ضد كبار قادة الجهاد الإسلامي في إصابة شخصيات مهمة في الحركة، وأقدمهم جهاد الغنام، الذي حصل على لقب "أمين عام الفرع العسكري"، بينما يعتبر خليل البهتيني أيضًا أحد قادة القطاعات في الحركة، أما طارق عز الدين، فهو أكثر إثارة للاهتمام من وجهة نظر إسرائيل، فهو أحد المحررين في صفقة الجندي جلعاد شاليط، والمسؤول عن تنفيذ هجمات من الضفة الغربية من مقره في قطاع غزة.
إن قرار "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بمهاجمته، بعث برسالة مفادها أن أولئك الذين يحاولون حرق الضفة الغربية ويعيشون في قطاع غزة، سيدفعون الثمن في غزة أيضًا. وغزة بهذا المعنى لم تعد محصنة.
"يديعوت أحرونوت"
ترجمة: يحيى مطالقة