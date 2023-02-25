تفكير من خارج الصندوق.. نحو مبادرة لـ"دول جوار سوريا بلس"

بالنسبة لسوريا، بعد الزلزال/الكارثة ليس كما قبله.

قبل الزلزال، كانت علاقات دمشق مع عواصم عربية عدة، تدخل طورا جديدا، الأسد في أبوظبي، وعبد الله بن زايد في دمشق، عمّان تتبنى مقاربة جديدة حيال دمشق، والبحرين تقيم علاقات دبلوماسية كاملة معها، الجزائر تستطلع المواقف العربية بخصوص عودة سوريا للجامعة العربية، والاتصالات البعيدة عن الأضواء بين القاهرة ودمشق تجري على قدم وساق، بينما الوساطة الروسية بين سوريا وتركيا تحرز تقدما ملموسا على طريق ترتيب قمة بين قادة البلدين، قبل أن تدخل إيران على الخط، وتتحول الآلية الثلاثية إلى رباعية.

بعد الزلزال، ستتكثف "دبلوماسية الإغاثة" مصحوبة بمواقف سياسية ودبلوماسية جديدة؛ الطيران السعودي يهبط في مطاري حلب ودمشق، وتصريحات الوزير فيصل بن فرحان ترفع منسوب الرهان على عودة مرجحة للعلاقات بين الرياض ودمشق، تونس تحيي أنشطة سفارتها في دمشق، الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي يهاتفان الأسد كل على حدة، للتعزية والتعبير عن الدعم، الأسد في مسقط لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، حجيج وزاري ونيابي لبناني لدمشق، وحضور عراقي سياسي كثيف مصاحب لقوافل الإغاثة..

وحدها الدوحة ظلت على موقفها القديم من الأزمة السورية، بينما آثرت الرباط والكويت الهدوء والصمت سياسيا ودبلوماسيا، مع تقدم حذر على خط الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

قبل الزلزال وبعده، واشنطن ترقب المشهد عن كثب، وتعيد تكرار مواقفها المعروفة: ليس الوقت مناسباً للانفتاح على نظام الأسد، ويجب التمييز بين مساعدات إنسانية تصل للمتضررين وأخرى يستفيد منها النظام، وتنصح أصدقاءها وحلفاءها بتفادي "تعويم النظام الذي قتل شعبه".