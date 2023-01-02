ضرورة الفنون مع مدنية الإنسان

هنا يتبين لنا أهمية دور الفنون حين تؤدي دورها في الإطار المشوق الإيجابي النافع، بما تحمله من رسائل التوجيه والتثقيف والتعليم، فالفنون ضرورة كبرى للدين والدنيا في الحياة، ولا يمكن لعموم الناس الاستغناء عن الفنون..

فالمؤمن الذي يعتقد أنه يتبع الحق الذي نزل من السماء يظن نفسه أنه يمتلك الصواب، وأنه قادر على تمييزه مستقلا بنفسه وسط كومة من الأحوال المختلفة والمتجددة، وبيقينه هذا قد يسقط في الوهم، والكارثة تعظم عندما يتبع وهمه على أنه صواب، ويسير بالناس في ذلك الطريق الذي يرى صحته، ثم يكتشف بعد حين أنه في واد بعيد عن معرفة ما يحتاج إليه من معارف ومتغيرات تجددت في عصره..

العودة هنا للتصحيح مكلفة، والحقيقة التي يجب أن يظل يستحضرها الإنسان هي أنه لا يعرف، فمع كل ما يتغير ويتجدد في الحياة سيظل بحاجة للقناعة بأنه لا يزال لا يعرف، وأنه يحاول جاهدا أن يدير عدم معرفته التي تتجدد من حين لآخر ولا يتوقف تجددها ومتغيراتها.

إننا يجب أن نتفهم معنى الفنون وما تمنحه من قدرات في العلاقة مع الخالق ومع الآخرين ومع الكون ومع الحياة، وأنه عند غياب هذه القدرات لن يلجأ الفرد ليحتمي من غيابها أو نقصها إلا إلى المجموع من الناس ليحمي نفسه..

ولكن المجموع هؤلاء إذا كانوا جميعا ليسوا سوى أفراد يجهلون مثله، فإنهم جميعا يحتمون بما يظنونه يقينا وهو في الحقيقة ليس سوى وهم، فلا يحميه ولا يحميهم. وتواطؤ العموم على هذا الوهم يُحدث وهما مركبا، لا يزيد المجموع إلا خواء وضعفا وهشاشة.

يتحول ذلك التواطؤ الجماعي إلى شعور جماعي وهمي بالصواب، بل قد يتولد عن ديمومة ذلك النظر إلى الصواب على أنه خطأ، فتواصل متوالية الخواء تشكيل أتباعها في مزيد من الضعف، ويسوق هذا الضعف إلى الجهل المركب والتعصب والكراهية والتطرف.

والعناية بالفنون هي التي تساهم في معالجة ذلك الخلل بشكل فاعل، فما توصله الفنون من رسائل وما تمنحه من ملكات فردية تملك بذاتها قدرتها ومنعتها وتماسكها الذي يحمي بها الفرد عجزه، ينشئ بها الفرد وحده طريقه التي تحميه، ويتشكل وعيه لنفسه على نحو صحيح انطلاقا من قدراته وملكاته الفردية، فيعرف ماذا يريد وكيف يحقق ما يريد. وغياب هذه الحالة يعني أنه يسير في طريق لا يعرفه ولا يعرف عنه سوى الأنس بالسالكين معه ولو كانوا خواء.