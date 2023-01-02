ضرورة الفنون مع مدنية الإنسان
غياب الفنون يعني غياب الكثير من المعاني المهمة، التي لها قيمة جمالية وتربوية ومعرفية، ولها تأثير كبير على حياة الإنسان المدنية المعاصرة اليوم. وعدم قدرة الإنسان على تتبع تلك المعاني ووصوله إليها عبر جماليات الفنون التي تشغل حيزا مشوقا من وقته يمثل قصورا في تنميته واستعداده لإدراك وملاحقة أهداف الحياة ومتغيراتها المتجددة..
ذلك القصور يؤدي غالبا إلى غياب للنمو والتكامل الذي يساهم في توازن ونجاح مسيرة الإنسان، وضعف قدرته على المشاركة العامة والانتماء..
وقد يُحدث فيه ذلك القصور خواء فكريا ومعرفيا، وذلك يعني أن وجود الإنسان لا يحقق الأثر والدور الملائم له في عصره، وعند ذلك لن يمثل فرقا لنفسه، فضلا عن الدور الذي يساهم في بناء أسرته ومجتمعه ووطنه والإنسانية جمعاء.
فالخواء يتشكل عند عجز الإنسان عن إدراكه الصواب مع متطلبات عصره المتجددة، مع أن الصواب قد يكون موجودا، إلا أنه يتعذر إدراكه، والنجاح والارتقاء إنما يكونان بإدارة نقص المعرفة، وتحويل هذا النقص إلى إبداع وارتقاء بالروح والنفس.
هنا يتبين لنا أهمية دور الفنون حين تؤدي دورها في الإطار المشوق الإيجابي النافع، بما تحمله من رسائل التوجيه والتثقيف والتعليم، فالفنون ضرورة كبرى للدين والدنيا في الحياة، ولا يمكن لعموم الناس الاستغناء عن الفنون..
فالمؤمن الذي يعتقد أنه يتبع الحق الذي نزل من السماء يظن نفسه أنه يمتلك الصواب، وأنه قادر على تمييزه مستقلا بنفسه وسط كومة من الأحوال المختلفة والمتجددة، وبيقينه هذا قد يسقط في الوهم، والكارثة تعظم عندما يتبع وهمه على أنه صواب، ويسير بالناس في ذلك الطريق الذي يرى صحته، ثم يكتشف بعد حين أنه في واد بعيد عن معرفة ما يحتاج إليه من معارف ومتغيرات تجددت في عصره..
العودة هنا للتصحيح مكلفة، والحقيقة التي يجب أن يظل يستحضرها الإنسان هي أنه لا يعرف، فمع كل ما يتغير ويتجدد في الحياة سيظل بحاجة للقناعة بأنه لا يزال لا يعرف، وأنه يحاول جاهدا أن يدير عدم معرفته التي تتجدد من حين لآخر ولا يتوقف تجددها ومتغيراتها.
إننا يجب أن نتفهم معنى الفنون وما تمنحه من قدرات في العلاقة مع الخالق ومع الآخرين ومع الكون ومع الحياة، وأنه عند غياب هذه القدرات لن يلجأ الفرد ليحتمي من غيابها أو نقصها إلا إلى المجموع من الناس ليحمي نفسه..
ولكن المجموع هؤلاء إذا كانوا جميعا ليسوا سوى أفراد يجهلون مثله، فإنهم جميعا يحتمون بما يظنونه يقينا وهو في الحقيقة ليس سوى وهم، فلا يحميه ولا يحميهم. وتواطؤ العموم على هذا الوهم يُحدث وهما مركبا، لا يزيد المجموع إلا خواء وضعفا وهشاشة.
يتحول ذلك التواطؤ الجماعي إلى شعور جماعي وهمي بالصواب، بل قد يتولد عن ديمومة ذلك النظر إلى الصواب على أنه خطأ، فتواصل متوالية الخواء تشكيل أتباعها في مزيد من الضعف، ويسوق هذا الضعف إلى الجهل المركب والتعصب والكراهية والتطرف.
والعناية بالفنون هي التي تساهم في معالجة ذلك الخلل بشكل فاعل، فما توصله الفنون من رسائل وما تمنحه من ملكات فردية تملك بذاتها قدرتها ومنعتها وتماسكها الذي يحمي بها الفرد عجزه، ينشئ بها الفرد وحده طريقه التي تحميه، ويتشكل وعيه لنفسه على نحو صحيح انطلاقا من قدراته وملكاته الفردية، فيعرف ماذا يريد وكيف يحقق ما يريد. وغياب هذه الحالة يعني أنه يسير في طريق لا يعرفه ولا يعرف عنه سوى الأنس بالسالكين معه ولو كانوا خواء.
إن ذلك الخواء يمتد إلى الحياة كلها، فتكون الحياة قائمة على مضامين ما حكاه الله عمن مضوا في هذا التيه بقوله: "إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون"..
هكذا تكون الحالة، والحقيقة أن الموارد والأعمال والأسواق والمتطلبات والمناهج والأفكار تتغير كل يوم، والمجتمعات بحاجة ماسة لدور الفنون ومواكبتها للمتغيرات لتحقق رسالة تثقيفية مهمة في حياة الإنسان لا يصح أن تتوقف.
إننا اليوم في عوالم الإغراق بالمرئي والمسموع والمقروء المؤثر أصبحنا أكثر حاجة لدور الفنون الهادفة، التي تنمي المعارف والثقافة لدخول وسائلها إلى حياة الإنسان في كل لحظات حياته، حتى أصبحت اليوم القنوات المسؤولة والجامعات والمؤسسات الدينية والعلمية والكتب والمصادر الدينية والتراثية والتاريخية لا تمثل في التأثير إلا نزرا يسيرا، وقطرة في محيط المعرفة المتدفق الهادر المتجدد المتغير المغوي الزاهي الباهر..
ولم يعد مجديا التدين الذي يقدم للناس خريطة الطريق جاهزة، ولم يعد صوابا أن يقال للناس كيف يفكرون وكيف يفهمون وماذا يقرأون وماذا يسمعون وماذا يشاهدون، ولن تصمد هذه المتارس أمام ذلك السيل الجارف، وقد يجتثها وتصبح لا شيء مع قوة التيارات الجارفة وخواء الأفراد، إنه لم يعد صوابا إقصاء الفنون أو تجاهلها أو إهمالها، فهي اليوم تمثل سلاحا، وفاعلا حقيقيا مؤثرا عبر مختلف وسائله..
ويمكن متى استخدم بشكله الصحيح أن يمنح الفرد حصانة ومنعة وذائقة وقدرة على التمييز وتعويض الإنسان عن الوحشة والصعوبة في عالمه المتغير اليوم، فهي من الوسائل التي تقرب المسافة بين الفكرة والمعرفة والتعبير عنها، وتحفز الشعور فيه بالحاجة للمعرفة كسبب للدأب وحماية الذات من ثقل اليقين المتوهم، ليشق الإنسان طريقه مستدلا برسالة الفنّون الراشدة حين تعجز القنوات الرسمية والأسرة والمجتمع والمنظومات المعرفية الأخرى عن تمييز حقائق الأشياء المختلطة وسط أنواع التأثير القوية المتدفقة والمتداولة.
إن الوسائل المتغيرة والمتجددة لا تقبل التسليم بأن لها ثوابت. وعدم التسليم هذا بثبوت المتغيرات يعد أساسا لملاحقة كل ما هو جديد اليوم في عصر تسارع المتغيرات وتأثيرها على المعرفة والقيم والمعاني، فإذا لم ننشئ حولنا دورا إيجابيا مشوقا للفنون يحمي ديننا وقيمنا ومعارفنا وتوجهاتنا ويرقى بنا، فإننا نحطم أنفسنا.
فكما تلهم الفنون عموم الناس الحياة والفكر، فإنها أيضا تلهم المسلم فهم الدين وتطبيقه على نحو غير مباشر، والدين يعد مصدرا ملهما للفنون والجمال، وفيه ما يساهم في تذوق الفنون بشكل عام، وأن تكون جزءا من حياة المتدين على نحو مباشر أو غير مباشر، عزيمة وأفكارا وقدرات ومعرفة، كما لو كنت تقرأ في كتاب عظيم..
فتزيد فهما للدين والحياة والطريق بشكل أمثل، وتهذب النفس وتخفف من التوحش وتنمي الذائقة والمهارات والمواهب الجمالية والقدرة على السباحة بمهارة في تيارات الحياة، دون أن تخسر أنت أو تخسر الأجيال دينها. والتراجع عن دعم الفنون وتطويرها وتوظيف وسائلها ورسائلها بشكل هادف مشوق للإنسان يعد ثلما كبيرا في الحياة المعاصرة اليوم غير محمود العاقبة.